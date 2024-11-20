ノルウェー王室のホーコン・マグヌス王太子（51）の継子マリウス・ボルグ・ホイビー（27）が、女性に対する性的暴行の疑いで逮捕された。マリウスはホーコン王太子の妻メッテ＝マリット王太子妃（51）の連れ子で、王位継承権を有していない。マリウスが逮捕されたのは今年8月と9月に続き、今回で3回目である。8月の逮捕後、マリウスは声明を発表し「私にはいくつかの精神疾患があり、生い立ちから大人になるまで、長年にわたり困難