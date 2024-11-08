オーストラリアで2021年5月、拒食症に悩む当時22歳の女性が命を絶った。このほど開かれた検死審問で女性の父親は、拒食症で苦しむ娘に看護師が「痩せる秘訣は何？」と減量のアドバイスを求めたという衝撃的な事実を明かした。英ニュースメディア『The Mirror』などが報じた。オーストラリア、南オーストラリア州アデレード出身のジェニファー・ミシェル・マターズさん（Jennifer Michelle Matters）は、拒食症と2年間闘病した末、2