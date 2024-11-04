11月3日、25周年を迎えた国民的アイドルグループ・嵐が有料ファンクラブサイトで大野智（43）、櫻井翔（42）、相葉雅紀（41）、二宮和也（41）、松本潤（41）の5人がそろった動画が公開された。3日となる午前0時ちょうどに、同グループの公式Xも更新。『本日、11月3日は嵐のデビュー25周年記念日！皆さまのおかげで今日という日を迎えることができました！！！！！』と投稿し、“！”の数が5つとメンバー勢ぞろいを想起させる演