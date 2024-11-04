¡Ö¤Ê¤¼´é½Ð¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×Íò5¿Í¡ÈÀ¼¤À¤±¡ÉÀª¤¾¤í¤¤¤Ë»¿ÈÝ¡ÄÇØ·Ê¤ËÂçÌî¤Î¡È¥Ó¥¸¥å·ãÊÑ¡ÉÊóÆ»
11·î3Æü¡¢25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¤¬ÍÎÁ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÂçÌîÃÒ¡Ê43¡Ë¡¢Ý¯°ææÆ¡Ê42¡Ë¡¢ÁêÍÕ²íµª¡Ê41¡Ë¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡Ê41¡Ë¡¢¾¾ËÜ½á¡Ê41¡Ë¤Î5¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
3Æü¤È¤Ê¤ë¸áÁ°0»þ¤Á¤ç¤¦¤É¤Ë¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°X¤â¹¹¿·¡£
¡ØËÜÆü¡¢11·î3Æü¤ÏÍò¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯µÇ°Æü¡ª¡¡³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡Ù
¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¡È¡ª¡É¤Î¿ô¤¬5¤Ä¤È¥á¥ó¥Ð¡¼Àª¤¾¤í¤¤¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë±é½Ð¤â¡£
¡ÔÍò¤¬Íò¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 25¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡ÔÍò¤¬Âç¹¥¤ ¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤¢¤ë¤Î¤ß¡Õ
¤È¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë´¿´î¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢º£²ó¤Î¡ÈÀª¤¾¤í¤¤¡É¤òµÕ¤Ë»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤â¡£
¡Ô´é½Ð¤·½ÐÍè¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡Õ
¡ÔÂçÌî¤¯¤ó¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤Ê¡¢¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÅÁ¤ï¤ë¡£ º£²ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤ÎµÁÍý¤À¤è¤Í¡Õ
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£²ó¡¢ÍÎÁ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡È´é½Ð¤·¥Ê¥·¡É¡¢À¼¤È¼ê¸µ¤Î¤ß¤Î¡ÈÀª¤¾¤í¤¤¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëµÇ°Æü¤Î¤Á¤ç¤¦¤É2ÆüÁ°¡¢¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½ºß¡¢³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎÂçÌî¤µ¤ó¤Î¶á¶·¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯10·î¤Ë²Æì¸©¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ç»£¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Èà¤Ï¤¢¤´¤ËÉ¦¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¸ý¤«¤é¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Î»Ñ¤Ç¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¤Ï¡¢¾¯¤·°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ÂçÌî¤µ¤ó¤Ï3Ç¯¶á¤¯·ÝÇ½³¦¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤âÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Îº¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÉ¬»ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ°²è¤Ë½Ð±é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤Þ¤¹¡×
¼Â¤ÏËÜ»ï¤âºòÇ¯10·î¤ËÂçÌî¤Î¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤«¤é¤Ì¡É»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£°¦¸¤¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤¤¤¦Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÂçÌî¤Î´é¿§¤ÏÀõ¹õ¤¯¾Æ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¢¤´¤Ë¤ÏÉ¦¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡Ä¡Ä¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÂçÌî¤Î¡È¥ï¥¤¥ë¥É¡É¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ä¤¤â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£