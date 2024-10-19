今年１月から活動を休止している『スピードワゴン』の小沢一敬が10月10日に51歳の誕生日を迎え、ネットでは誕生日を祝う声と復帰を願う声があがっている。小沢の誕生日当日、相方の井戸田潤（51）がラジオ番組『ナイツザ・ラジオショー』（ニッポン放送）にゲスト出演した。そこで井戸田は小沢のことに触れ、放送日の朝に小沢へ「ドアラのスタンプで。ハッピーバースデーって」とLINEを送ったことを明かした。《＃松本リターンズ