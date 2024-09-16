ハワイとオーストラリアの間にある小さな島国、ナウル共和国の政府観光局日本事務所の公式Xアカウントが2024年9月15日、Xで一般ユーザーから寄せられた暴言リプライについて「弁護士に相談の上、法的措置を検討させていただきます」と表明した。「侮辱、誹謗中傷に該当すると考えます」ナウル共和国は、総人口約1万人の南太平洋の国だ。観光局公式Xは美しい海や砂浜などの写真やダジャレなどを交えた軽妙な投稿でファンを集め、フ