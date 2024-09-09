5G対応フォルダブルスマホ「nubia Flip 5G」が楽天回線対応製品に追加！楽天モバイルが移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）に対応する製品（以下、楽天回線対応製品）を更新して新たに5G対応フォルダブルスマートフォン（スマホ）「nubia Flip 5G（型番：NX724J）」（Nubia Technology製）を追加しています。これにより、