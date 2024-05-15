テレビアニメ『ちびまる子ちゃん』(毎週日曜後6：00／フジテレビ）で、主人公・まる子の声優を務めてきたTARAKOさんが3月に亡くなったことを受け、『ちびまる子ちゃん』公式Xは15日、TARAKOさんのお別れ会を6月15日に都内で行うことを発表した。【画像】『ちびまる子ちゃん声優TARAKOさんお別れ会開催へXと『ちびまる子ちゃん』公式サイトでは「TARAちゃんありがとうの会〜たいせつなきみへ〜」のご案内と題し、「『ちび