明らかになった経緯の詳細ドジャース大谷翔平選手（29歳）の口座から不正送金を繰り返したとして、銀行詐欺の容疑で訴追された水原一平容疑者（39歳）。カリフォルニア州連邦地方裁判所に提出された告訴状には、大谷選手のカネを盗んだ手口や、胴元とのやり取りが生々しく記されていた。告訴状を提出したのは、日本の国税庁にあたる「IRS」（内国歳入庁）の特別捜査官。カリフォルニア州連邦地方裁判所が4月11日（日本時間4月12日