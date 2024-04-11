【ロサンゼルス＝後藤香代】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（２９）の元通訳、水原一平氏（３９）の違法賭博疑惑で、米紙ニューヨーク・タイムズ（電子版）は１０日、水原氏が捜査当局との司法取引に応じ、大谷選手から数百万ドルを盗んだことを認める方向で調整が進んでいると報じた。捜査当局は大谷選手と水原氏の関係を調べるため、大谷選手にも事情聴取したという。捜査に詳しい複数の関係者が同紙に語ったところに