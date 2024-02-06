人にはいろいろな顔がありますが、中には自分自身がまだ気づいていない顔もあるはず。今回は、イラストが何に見えるかによって、あなたの「無自覚な裏の顔」がわかる心理テストをお届けします。Q．次のイラストが何に見えますか？ 最も近いものを次から選んでください。A：皮をむきかけのバナナB：戦士の剣C：クリオネD：ロケットあなたはどれを選びましたか？さっそく結果を見てみましょう。この心理テストでわかるのは？「無自