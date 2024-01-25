京都アニメーション放火殺人事件の判決で京都地裁は「罪の質や経緯、動機、結果の重大性を総合考慮すると、36人の生命を奪った罪の責任は極めて重く、一応反省を示すなど、被告人に有利な事情を考慮しても極刑を回避する事情はない」と述べた。