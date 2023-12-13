原泰久の人気漫画を実写映画化した「キングダム」シリーズ第4作のタイトルが『キングダム 大将軍の帰還』に決定し、来年（2024年）7月12日に劇場公開されることが発表された。スーパーティザービジュアル＆映像、ストーリーも解禁。主人公・信（しん）役の山崎賢人（※崎＝たつさき）、王騎（おうき）役の大沢たかお、原作者の原、佐藤信介監督、松橋真三プロデューサーのコメントも到着した。【動画】『キングダム 大将軍の帰