フィギュアスケート女子の吉田陽菜（１８＝木下アカデミー）が?初頂点?に立った。ショートプログラム（ＳＰ）３位で迎えたグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦中国杯２日目（１１日、中国・重慶）の女子フリーでは、冒頭の３回転半ジャンプ（トリプルアクセル）は回転不足となるも、２回転半ジャンプ（ダブルアクセル）―３回転トーループ、３回転ルッツ―３回転トーループ、３回転ルッツなどを着氷。大会前に「（第１戦のスケー