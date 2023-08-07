¡ÖLet's 8LOOM again someday¡×¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥ÞÆâ¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ÆÂº¤¤ºÇ½ªÏÃ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢'22Ç¯10·î´ü¤ËTBS·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤Î²Ö¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡£ÄÌ¾Î¡Ø¤­¤ß²Ö¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëËÜºî¡£¼Â¤Ï'25Ç¯Ëö¤Ë±Ç²è¸ø³«¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¶î¤±½Ð¤·¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ëÎÀ¤Ç¡¢ÎÀÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬ËÜÅÄÍã¤µ¤ó¡£Èà¤é¤ÈÊ³Æ®¤·¤Ê¤¬¤é¡È¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤òÌÜ