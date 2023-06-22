◇インターリーグエンゼルス0―2ドジャース（2023年6月21日アナハイム）エンゼルスの大谷翔平投手（28）が21日（日本時間22日）、本拠地アナハイムでのドジャース戦に「2番・投手兼DH」の二刀流で今季15度目の先発登板。7回101球を投げて5安打1失点、12奪三振の力投を見せたが、打線の援護なく3敗目を喫した。打っては3打数無安打1四球だった。チームは0―2で敗れて、対ド軍連戦は2試合連続で零敗に終わった。投げては、