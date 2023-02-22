ホバニシャンとのWBC世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦で11回TKO勝ちボクシングのWBC世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦で同級3位アザト・ホバニシャン（アルメニア）に11回TKO勝ちを収めた同級2位の元世界2階級制覇王者ルイス・ネリ（メキシコ）。スティーブン・フルトン（米国）の保持するWBC王座挑戦権を獲得した悪童だが、スーパーバンタム級に転向する井上尚弥（大橋）に対し、「オレが仕留めてやる」と豪語している。