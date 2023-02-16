千葉県成田市の成田空港用地内に空港反対派が設置したやぐらの撤去などを行う千葉地裁の強制執行は１６日午後、終了した。鉄パイプ製のやぐらや看板、農機具などが撤去され、土地に立ち入りができないよう鉄製の塀が設置された。１５日夜に始まった強制執行には、裁判所の執行官のほか、約１０００人の警察官が動員され、集まった数十人の反対派と小競り合いが起きた。県警によると、過激派の活動家とみられる氏名など不詳の男
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