発達障害のある中学生３人を拘束して監禁したとして、逮捕監禁罪に問われた福岡市のＮＰＯ法人「さるく」理事長の被告の男（５８）の判決が２０日、福岡地裁であった。伊藤寛樹裁判官は、懲役３年（求刑・懲役４年）を言い渡した。判決によると、被告は２０１７年１０月〜２１年１０月、福岡県、長崎県の男子生徒３人をそれぞれの自宅で目隠しして結束バンドなどで両手足を拘束。無理やり車に乗せて監禁し、同法人が運営する福