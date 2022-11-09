ソフトバンクが、8日に海外FA（フリーエージェント）権行使を発表した日本ハム・近藤健介外野手（29）に対し、4年総額30億円（推定）を提示し獲得交渉を開始することが同日、分かった。球団の三笠杉彦GM（48）もオンラインで対応。熱烈ラブコールを送り続けた。オリックス、ロッテ、西武なども獲得に乗り出す方針で争奪戦は必至。鷹が超破格の条件で球界屈指の巧打者にラブコールを送る。交渉解禁となる11日を前に、ソフトバン