Image: Samsung Mobile via Twitter 解けましたか?Samsung(サムスン)公式アカウントが、「秘密教えます」と謎解きツイートをしています。ツイートに添えられているのは#SamsungUnpackedのハッシュタグなので、新製品発表イベント開催告知のはず。謎解きとして、一緒にツイートされた画像は3枚…。わかります?We have a secret to tell you. #SamsungUnpacked- Samsung Mobile (@SamsungM