株式会社AbemaTV新しい未来のテレビABEMA」は、鶴巻和哉監督作品となるガンダムシリーズ最新作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』を、2025年4月13日（日）から毎週日曜日夜10時より、無料放送いたします。『エヴァンゲリオン』シリーズを手掛けるスタジオカラーと、ガンダムシリーズを手掛けるサンライズによって制作された作品として話題を呼んでおり、TVシリーズの放送に先駆