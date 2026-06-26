マユリカ、ドンデコルテ、くままなど豪華出演者が送る真夏の祭典！全公演のラインナップ決定！真夏のラフフェスin森ノ宮

吉本興業株式会社

よしもとがお届けする笑いの祭典「真夏のラフフェスin森ノ宮2026」を2026年8月7日(金)~11日(火・祝)の5日間、大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール／TTホールにて開催します。

よしもと芸人をはじめ、事務所の垣根を超えた芸人たちによるここでしか見られないコラボ企画やおもしろライブが盛りだくさん！2026年の夏は、すでに発表されている公演に加え、今回新たにフースーヤ田中ショータイムがお届けするファンイベント『ショータイムのペンミタイムフェス2026』や、ゲストの人（ニン）を使った人気人狼ゲーム公演の『シスター井坂ひ孫企画 ニン狼～バッテリィズ編～』の2公演が決定！全16公演のラインナップが出揃いました。

さらに、例年大好評の『オンラインくじ』も開催決定し、ますます見逃せません！

イベント概要

真夏のラフフェスin森ノ宮2026

〈日程〉 2026年8月7日(金)～11日(火・祝)

〈会場〉 COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール／TTホール (大阪市中央区大阪城3-6)

〈主催・企画制作〉 吉本興業株式会社

〈チケット〉 FANYチケット https://r.ticket.fany.lol/laughfes202608

FANYオンラインチケット https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/

ショータイムのペンミタイムフェス2026／シスター井坂ひ孫企画 ニン狼～バッテリィズ編～

◆FANY抽選先行受付：6月27日(土)11:00～6月29日(月)11:00 ※FANYチケット/クレジットカード決済のみ

◆一般発売 7月4日(土)10:00 ※オンラインチケット同日発売

〈公式ホームページ〉 https://laughfes.jp/

LINEUP

8/7(金)

真夏のラフフェス オープニングセレモニー

爆音！エクストリーム夏祭り2026

〈日時〉 2026年8月7日(金) 17:30開場／18:00開演

〈会場〉 COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

〈料金〉 前売3,000円／当日3,500円／配信なし

〈出演〉 藤崎マーケット、ジェラードン、今井らいぱち、フースーヤ、９番街レトロ、ヨネダ2000 DJ：SNOBつね 盛り上げ隊：オーサカクレオパトラ、タレンチ、ファンファーレと熱狂

エクストリームなネタとコーナーと盆踊りを全員で全力で楽しみましょう！真夏のラフフェス、開幕2026年もあの興奮と感動が再び！究極にエクストリームな夏祭りが爆音になって帰ってきます！

8/8(土)

追加公演１.

ショータイムのペンミタイムフェス2026

〈日時〉 2026年8月8日(土) 16:30開場／17:00開演

〈会場〉 COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

〈料金〉 前売3,000円／当日3,500円／配信2,000円

〈出演〉 フースーヤ 田中ショータイム、愛凛冴 横山、ごぞうろっぷ ゆう、 タイムキーパー まついあきら、ときヲりぴーと ときヲ、ファンファーレと熱狂 奥、釈迦虎 久保バトル泰志

この夏、フースーヤ・田中ショータイムのファンイベント「ショータイムのペンミタイム」が、過去最大規模で幕を開ける――。お酒を片手に交わされるココでしか聴けないトークや、メンバー7人による圧巻の歌唱ステージをお届け！ペンライトを掲げ、歓声を響かせ、熱気あふれる空間を一緒に作り上げよう！田中ショータイムとメンバーたちが魅せる、普段は見られない貴重な一面をお見逃しなく！

＜フースーヤ・田中ショータイム＞コメント

ただだた楽しく、最高にくだらない空間なのね。自己責任でお願いします、ただ日々のストレスは、ここで解消させます。何も考えずに来てください。インディゴモンゴル、インディゴモンゴル、ちょんまげアンバサダ～♪

8/8(土)

追加公演２.

橋本と向井と蓮見

～今日ちょっと話しませんか？～

〈日時〉 2026年8月8日(土) 19:00開場／19:30開演

〈会場〉 COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

〈料金〉 前売3,000円／当日3,500円／配信2,000円

〈出演〉 銀シャリ 橋本、パンサー 向井、

ダウ90000 蓮見（オフィスカニバブル）

「今日ちょっと話しませんか？」そんな気軽な一言から始まる、

銀シャリ 橋本、パンサー 向井、ダウ90000 蓮見によるトークライブ。

土曜の夜、最高に心地よくて、ちょっぴり知的好奇心がくすぐられる素敵な時間をお届けします。

まるで深夜ラジオ特番を聴いているかのような、ここでしか聴けない本音や裏話が飛び出す60分。

8/9(日)

教育おたのしみ会～笑いとげんじつ～

〈日時〉 2026年8月9日(日) 13:30開場／14:00開演

〈会場〉 COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

〈料金〉 前売4,000円／当日4,500円／配信2,000円

〈出演〉 ケビンス、マユリカ、滝音、例えば炎、タマ（教育番組）ほか

「教育番組」でおなじみの「タマ」が、さらなる高みを目指してお笑い武者修行を敢行。迎え撃つのは、笑いに人生を捧げた吉本芸人たち。

可愛げなんて一切通用しない、120％「げんじつ」のステージ。

果たしてタマは、立派な芸人へと進化できるのか？

8/9(日)

神★大喜利 ～東西交流会～

〈日時〉 2026年8月9日(日) 16:15開場／16:45開演

〈会場〉 COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

〈料金〉 前売3,500円／当日4,000円／配信2,000円

〈出演〉 中山功太、ヒューマン中村、ニッポンの社長 辻クラシック、マユリカ 阪本、ケビンス 仁木、シカノシンプ 北川、サツマカワRPG（ケイダッシュステージ）、ママタルト（サンミュージックプロダクション）MC：cacao 浦田スターク

大好評につき第二弾の開催が決定！！東西の大喜利の"神"が森ノ宮に集結！

バリエーション豊かな大喜利が楽しめます！

神豪華メンバーによる大喜利を是非劇場・配信でお楽しみください！

8/9(日)

全日本表現力選手権～TTホールの会～

〈日時〉 2026年8月9日(日) 19:00開場／19:30開演〈会場〉 COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール〈料金〉 前売3,500円／当日4,000円／配信2,000円〈出演〉 守谷日和、藤崎マーケット、ガリットチュウ 熊谷、アキナ、 トット、ネルソンズ 岸、マユリカ

表情と身体の動きのみで表現力を競い合う、

守谷日和主催の大人気イベント

『全日本表現力選手権』がラフフェスで初開催！！

8/10(月)

くままのゲームパーティーin大阪

〈日時〉 2026年8月10日(月) 11:00開場／11:30開演〈会場〉 COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

〈料金〉 前売3,000円／当日3,500円／配信2,000円〈出演〉 くまま、吉田たち、kento fukaya、ドーナツ・ピーナツ、 9番街レトロ、ぎょうぶ、ヨネダ2000、ママタルト（サンミュージックプロダクション）

8/10(月)

9番街レトロを着せ替えてあそぶライブ

〈日時〉 2026年8月10日(月) 13:00開場／13:30開演

〈会場〉 COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

〈料金〉 前売3,000円／当日3,500円／配信2,000円

〈出演〉 9番街レトロ、フースーヤ、ナイチンゲールダンス、ヨネダ2000、 cacao、空前メテオ

9番街レトロの可能性をもっと広げる！？

9番街レトロとみんなが好きにあそんじゃう

ハッピーな着せ替えライブ！

劇場・配信で着せ替えてみたくなってください！

8/10(月)

真夏の！アロハ寄席 in WWホール

〈日時〉 2026年8月10日(月) 14:30開場／15:00開演〈会場〉 COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール〈料金〉 前売3,800円／当日4,000円／配信2,000円〈出演〉トット、ダブルヒガシ、バッテリィズ、9番街レトロ、フースーヤ、ナイチンゲールダンス、ヨネダ2000、ママタルト（サンミュージックプロダクション）ほか

やっほー、アロハ～♪「アロハ寄席」、今年はWWホールで開催！！！ 🌺

ラフフェス3年連続開催といえど、さすがにドキドキ、マハロ🌺🤙

単刀直入に伝えるとーー！！この日だけは森ノ宮じゃなくて、ハワイ！ハワイになります！！（えっ？）

一部写真もとれて嬉しい(ハート)（はあぁ）芸人もみんなアロハな、ハワイ（森ノ宮）へ、お越しください🌺🌺

8/10(月)

追加公演３.

シスター井坂ひ孫企画ニン狼～バッテリィズ編～

〈日時〉 2026年8月10日(月) 16:30開場／17:00開演〈会場〉 COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール〈料金〉 前売3,000円／当日3,500円／配信1,800円〈出演〉シスター 井坂ひ孫、バッテリィズ、隣人 橋本市民球場、しげ、ダブルヒガシ 大東、カンフーカンフー チェン、三遊間 さくらい、例えば炎 タキノ

ゲストの人（ニン）を使った人狼ゲーム！

今回のゲストはバッテリィズ!!!

バッテリィズになりきって市民を欺け！

＜シスター・井坂ひ孫＞コメント

大人気企画の「ニン狼」がついにラフフェスで開催です！毎回神回になる大盛り上がりのライブなので、初めての方も、常連さんも是非来てください！お待ちしてます！！

8/10(月)

追加公演４.

劇場版 集まれ!!ギャンしょいエース

〈日時〉 2026年8月10日(月) 19:15開場／19:45開演

〈会場〉 COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

〈料金〉 前売3,000円／当日3,500円／

配信2,000円

〈出演〉豪快キャプテン 山下ギャンブルゴリラ、ダブルヒガシ 大東、 バッテリィズ エース

大人気YouTubeチャンネル

「集まれ!!ギャンしょいエース」が、

画面を飛び出してついに舞台に登場🌳

仲良し3人組ならではの

空気感を一緒に味わえます！

記念すべき初回公演、絶対に見逃せません👀

8/11(火・祝)

狂テット

〈日時〉 2026年8月11日(火・祝) 11:45開場／12:15開演

〈会場〉 COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

〈料金〉 前売3,500円／当日4,000円／配信なし〈出演〉 ななまがり 森下、ロングコートダディ 堂前、フースーヤ 谷口、 真空ジェシカ 川北（プロダクション人力舎

ゲストMC：アイラブ地球 コウノ・オブ・ザ・イヤー

ななまがり 森下、ロングコートダディ 堂前、フースーヤ 谷口、真空ジェシカ 川北の4人による新ユニットライブが発足！狂ったカルテット「狂テット」！！初回ゲストMCはアイラブ地球 コウノ・オブ・ザ・イヤー！

MCはこの4人を上手にコントロールできるのか！展開が予測不能の無配信ライブを是非劇場で！

8/11(火・祝)

シゲカズですpresents 真正解クイズ王

～正解より正解な答えを出し続けるクイズ大会～

〈日時〉 2026年8月11日(火・祝) 13:30開場／14:00開演

〈会場〉 COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

〈料金〉 前売3,500円／当日4,000円／配信2,000円

〈出演〉シゲカズです、ななまがり 森下、デルマパンゲ、ロングコートダディ、黒帯 大西、カベポスター、豪快キャプテン、三遊間 さくらい、真空ジェシカ（プロダクション人力舎）

世の中の正解より正解「真正解」を誰が1番出せるか決める、毎度拍手笑い大連発のクイズ大会

8/11(火・祝）

追加公演５.

やさしいズタイpresents

「超超超、超超超、超超超超超難問王決定戦 超東阪福ツアー」

「解答者は問題を見ずに答えを当てる」ただそれだけ！

ただそれだけなのに超脳汁エクスタシーです！

まだ見たことないあなたこそ大歓迎！！

普段のライブじゃあ味わえない声出しオッケーの歓喜と落胆、

感情爆発します！

見たことある人は率先してアドレナリン出してまた一緒に熱狂しましょう！

会場に来れないあなたには！配信も超用意してます！

＜やさしいズ・タイ＞コメント

解答者は問題を見ずに答えを当てる」ただそれだけ！それだけのライブが遂に東京大阪福岡開催までなりました！お客様は声出しオッケーです！その声に振り回される解答者を是非お楽しみください！この夏一緒に熱狂しましょう！配信特典では「このライブを楽しんでいるファン」というテイで出演者がライブを見ている副音声映像をたっぷり！超超超、超超超、超超超超超難問王決定戦超東阪福ツアー！超全員で超熱狂しましょう！

8/11(火・祝)

14×19 ～完全同期in大阪～

〈日時〉 2026年8月11日(火・祝)

17:30開場／18:00開演

〈会場〉 COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

〈料金〉 前売3,000円／当日3,500円

配信2,000円

〈出演〉ドンデコルテ、EXIT

渋谷よしもと漫才劇場で話題となった、東京NSC14期×19期の完全同期コンビによるイベントが大阪に上陸！ネタとトークのツーマンライブ。ぜひお楽しみに！

8/11(火・祝)

漫才RockYou！～真夏のラフフェス フィナーレ大宴会～

〈日時〉 2026年8月11日(火・祝)

18:45開場／19:15開演

〈会場〉 COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

〈料金〉 前売4,000円／当日4,500円

配信2,000円

〈出演〉 藤崎マーケット、ななまがり、ロングコートダディ、ドンデコルテ、カベポスター、フースーヤ、ナイチンゲールダンス

バックバンド：AKAGUY from 赤犬

真夏のラフフェスを締めくくる、漫才ロック大宴会！

バンド生演奏による出囃子で贈るロックでソングなネタライブ。

笑って歌っておもRockYouな夏を全員で謳歌しましょう！

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