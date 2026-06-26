【待望の再登場！】果実とバターの芳醇なおいしさを掛け合わせたスイーツ専門店『果実とバター canarina（カナリナ）』が7月3日（金）より、JR東京駅 グランスタ東京にて期間限定出店いたします。

株式会社ケイシイシイ

果実とバターのスイーツ専門店「果実とバター canarina（カナリナ）」（株式会社ケイシイシイ、本社北海道千歳市）は、2026年7月3日(金)～2026年7月7日(火)の期間、JR東京駅 グランスタ東京 スクエア ゼロにて5日間限定で出店いたします。本催事では、新商品の『果実とバターのベリーティグレ』のほか、『果実とバターのサブレ』など、果実とバターの魅力を詰め込んだスイーツをご用意いたします。

出店概要

■ 出店期間：2026年7月3日(金)～2026年7月7日(火)

■ 営業時間：平日・土：8:00～22:00 日：8:00～21:00 最終日：8:00～20:00

■ 開催場所：JR東日本 東京駅地下1階（改札内）グランスタ東京 イベントスペース「スクエア ゼロ」

新商品『果実とバターのベリーティグレ』

詳細を見る :https://www.gransta.jp/果実とバターのベリーティグレ果実とバターのベリーティグレ 4個入果実とバターのベリーティグレ 8個入果実とバターのベリーティグレ 8個入2種のベリーの爽やかな酸味と、バターの豊かな薫りが口の中で広がるベリーティグレ。

ひとくちで広がる甘酸っぱい果実とバターのティグレ。

じゅわっとバターの薫りが広がるしっとりとした生地の中には、小さく刻んだ赤いクランベリーをしのばせました。ケーキの中央に流し込んだ、甘酸っぱいフランボワーズパートドフリュイが、キラリと華やかに輝きます。生地のバター感と甘酸っぱいベリーが、口の中でなめらかに溶け合う一品です。

【商品名】果実とバターのベリーティグレ

【内容量／価格】4個入 / 1,188円（税込）

8個入 / 2,268円（税込）

果実とナッツが贅沢に薫る『果実とバターのサンド』

果実とバターのサンド

ふんわりとした生地と、果実バタークリームを重ねたサンドケーキです。なめらかなバタークリームには、ピスタチオ・カシューナッツ・パイナップル・パパイヤ・レーズン・クランベリーの6種類の果実やナッツを彩り良く詰め込み、あじわいと食感を表現。軽い食感の生地がクリームを引き立てます。

【商品名】果実とバターのサンド

【内容量】4個入

【価 格】1,728円（税込）

果実とバター canarina こだわりのスイーツ

果実とバターのサブレ ピスタチオクランベリーバター

コク深いバターが香るサクサクのピスタチオ生地に、刻んだピスタチオとクランベリーを混ぜ合わせました。クランベリーの華やかな甘さがピスタチオの味わいを際立てます。

【商品名】果実とバターのサブレ ピスタチオクランベリーバター

【内容量】6枚

【価 格】1,620円（税込）

果実とバターのサブレ ショコララムレーズンバター

豊かなバターのコクを引き出した程よい甘さのココア生地。そこに刻んだラムレーズンを合わせることで、華やかな香りと果肉感が広がります。サクサクとした軽やかな食感とともに、ラムレーズンの豊かな香りとバターのコクが絶妙に調和します。

【商品名】果実とバターのサブレ ショコララムレーズンバター

【内容量】6枚

【価 格】1,512円（税込）

果実とバターのサブレ 2種アソート14枚

カナリナこだわりの2種類のサブレを一箱に。クランベリーの華やかな甘さがピスタチオのコク深い味わいを引き立たせた「ピスタチオクランベリーバター」と、程よい甘さのココア生地とラムレーズンの豊かな香りが織りなす「ショコララムレーズンバター」をお楽しみいただけます。

【商品名】果実とバターのサブレ 2種アソート14枚

【内容量】果実とバターのサブレ ピスタチオクランベリーバター 7枚

果実とバターのサブレ ショコララムレーズンバター 7枚

【価 格】3,618円（税込）

店舗情報（常設店舗）

果実とバター canarina（カナリナ） イイトルミネ新宿店

営業時間：8:00～22:00

住 所：東京都新宿区新宿3丁目38番1号 イイトルミネ新宿

アクセス：JR新宿駅B1階改札内（西改札方面） 「EATo LUMINE(イイトルミネ)」内

※改札内の施設のため入場の際には、Suica、入場券または有効な乗車券類が必要となります。

果実とバター canarina（カナリナ） ブランド概要

2024年4月、JR新宿駅のエキナカ商業施設「EATo LUMINE（イイトルミネ）」に1号店をオープンした「果実とバター canarina（カナリナ）」は、果実の瑞々しさとバターの芳醇なおいしさを掛け合わせたスイーツ専門店。自然の恵みとお菓子づくりのよろこびを象徴する豊かな味わいのラインナップを展開。

そして2026年、私たちは「より素材を引き立てる繊細なデザインへ」をテーマに、ブランドデザインのリニューアルを実施。メインカラーを従来の暖かみのあるオレンジイエローから、目を惹く明るいイエローへと変更し、ブランドコンセプトである「果実とバター」の出会いを視覚的にも楽しめるデザインへと進化させています。

特にこだわったのは、味わいごとに異なるカラーを採用したパッケージです。ブランドの核である「バター」を表現したイエローをベースに、それぞれの果実や素材を引き立てるカラーを組み合わせることで、中身のフレーバーが直感的に伝わる楽しさをプラス。 ご自身でフレーバーを選ぶ楽しさはもちろん、ギフトとして贈られた方も開ける前からワクワクしていただけるような優しさと遊び心を込めています。新しく生まれ変わったcanarinaが、果実とバターが織りなす奥深いおいしさと、心躍る贅沢なひとときをお届けいたします。

会社概要

ブランドサイトURL :https://www.canarina.jp/公式インスタグラム :https://www.instagram.com/canarina.jp?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

会 社 名：株式会社ケイシイシイ

代 表 者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢 1007 番地 90

創 業：1996年4月

資 本 金：8,000 万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。