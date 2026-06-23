夏の贅沢「丹波篠山デカンショ豆」今年も予約販売開始。～各規格先着３０名限定で早期購入割引あり～
夏の贅沢「丹波篠山デカンショ豆」今年も予約販売開始。
～各規格先着３０名限定で早期購入割引あり。
さらに丹波篠山市産「丹波篠山黒枝豆」専用500円ＯＦＦクーポンプレゼント～
夏の贅沢「丹波篠山デカンショ豆」今年も予約販売開始。 ～各規格先着３０名限定で早期購入割引あり。 さらに丹波篠山市産「丹波篠山黒枝豆」専用500円ＯＦＦクーポンプレゼント～
ＪＡ全農兵庫が運営する、産地直送通販サイト「ＪＡタウン」内のショップ「あつめて、兵庫。」では、丹波篠山市の夏の特産品「丹波篠山デカンショ豆」を６月２３日から予約販売を開始しました。
丹波篠山市は、「丹波篠山黒大豆」の栽培が盛んで、その伝統的な栽培技術を生かした夏の特産品として「丹波篠山デカンショ豆」の産地化に取り組んでいます。
丹波篠山黒大豆の栽培は300年も前から何世代にもわたり独自の伝統技術の中で培われ、将来に向けて受け継がれるべき農業システムであるとして、日本農業遺産にも認定されています。
そんな丹波篠山黒大豆栽培の技術を継承し、「丹波篠山デカンショ豆連絡調整会議」で認められた生産者だけが作る「丹波篠山デカンショ豆」。現在、この味を守るのはわずか３軒の少数精鋭の生産者で、収穫（脱莢）後、３時間以内に洗浄・予冷するという、労力を惜しまない、きめ細やかな栽培管理で高い品質を実現しています。今年も「丹波篠山デカンショ豆」をお楽しみいただけるよう、６月２３日より各規格先着30名限定予約特典付きで販売いたします。
※ 丹波篠山デカンショ豆は「黒枝豆」ではございません。
１．予約販売開始時期：２０２６年６月２３日（火）
２．出荷時期：２０２６年８月上旬から順次 ※生育状況・収穫量により前後する可能性があります。
３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/c280513/
４．出荷元：ＪＡ丹波ささやま
５．先着限定予約特典
【特典 １】 早期購入割引 （７月１０日 １３：００まで）
各規格、先着30名様に限り、以下の早期購入割引価格で販売いたします。 ※以下価格は消費税込
・丹波篠山デカンショ豆（300g×3袋）／通常価格1,950円 → 割引後価格1,680円
・丹波篠山デカンショ豆（300g×5袋） ／通常価格2,930円 → 割引後価格2,580円
・丹波篠山デカンショ豆（300g×10袋）／通常価格5,470円 → 割引後価格4,910円
【特典 ２】 丹波篠山市産「丹波篠山黒枝豆」専用500円OFFクーポンプレゼント
各規格を購入いただいた先着30名様には、当ショップの「丹波篠山黒枝豆」（８月下旬から予約受付予定）の購入時にご利用いただける500円引きのクーポンコードを、後日マイページに付与いたします。
（注意事項）
・ＪＡタウン会員限定（ゲスト購入の場合は、クーポンプレゼント対象外）
・対象商品を複数注文の場合も、1クーポンのみ付与
・対象者には丹波篠山黒枝豆の予約販売時期（８月下旬～９月上旬）に、クーポン付与
・クーポンの保有状況は、マイページから確認可
※丹波篠山黒枝豆 商品ページ https://www.ja-town.com/shop/c/c280301/
６．「丹波篠山デカンショ豆」の名前の由来
「丹波篠山デカンショ豆」は西日本最大級の民謡の祭典「丹波篠山デカンショ祭」で賑わう夏に旬を迎えます。歴史ある"デカンショ節"のように、味わい深い枝豆。歴史と伝統のある"デカンショ"の名に恥じぬよう、高品質な枝豆栽培への生産者の熱い思いが込められています。
７．「丹波篠山デカンショ豆」の特徴
（１）甘み・旨みに優れた 茶豆風味の品種を厳選しています。 人工味覚センサーによる味分析や、"枝豆通"たちの味覚で選定しました。
（２）収穫後速やかに10℃以下に品温を下げ保冷しています。 徹底的な温度管理で、美味しさ・鮮度をキープしています。
（３）丹波黒大豆の伝統的な栽培技術を継承し、「丹波篠山デカンショ豆連絡調整会議」で 認められた生産者だけが栽培しています。