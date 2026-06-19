【Ramen HISA】やま幸のマグロ、尾崎牛、トラフグがラーメンに！国際美食アワードで高い評価を獲得するドバイの日本料理店「崇寿 TakaHisa」が“プレミアムラーメン”専門店をオープン！

TakaHisa Restaurant日本の最高峰食材を使用したプレミアムラーメン専門店【Ramen HISA】のトラフグラーメン

アラブ首長国連邦・ドバイのオペラハウスエリアに、2026年5月、日本の最高峰食材を使用したプレミアムラーメン専門店【Ramen HISA】がオープンしました。

同店のメニュー監修を務めるのは、ドバイの高級日本料理店「崇寿 TakaHisa Japanese Restaurant」（以下、「崇寿 TakaHisa」）で和牛料理を担当するエグゼクティブシェフ・上田 寿夫です。

豊洲市場に自社加工場を構える「崇寿 TakaHisa」は、日本各地から仕入れた最高品質の食材を自社輸入し、ほぼ毎日ドバイへ空輸しています。【Ramen HISA】ではその強みを生かし、やま幸のマグロや尾崎牛、トラフグなどを主役に据え、それぞれの魅力を引き出したプレミアムラーメンをお届けします。

「崇寿 TakaHisa」で使用する食材を余すところなく活用しているのも特徴で、マグロやトラフグのアラや骨などからも丁寧に出汁を引き、ラーメンのスープとして活用。食材を生かし切るという日本料理の考え方を大切にしながら、職人の技によって美味しさを引き出し、ガストロノミーとサステナビリティを両立したラーメンを開発しました。

・日本最高峰食材を使用したプレミアムラーメン店がドバイに誕生！美食家を魅了するシグネチャーラーメンが目白押し。食材・スープに合わせて自家製麺を作り分ける

【Ramen HISA】では、やま幸のマグロや尾崎牛、トラフグといった、通常は高級鮨店や高級割烹で扱われる日本最高峰の食材を主役に据えたプレミアムラーメンを提供します。日本料理の技術を取り入れ、それぞれの食材が持つ個性を最大限に引き出し、食材ごとに異なるアプローチで一杯を仕立てているのが特徴です。マグロやトラフグのアラや骨からも丁寧に出汁を抽出。出汁本来の美味しさを感じられるクリアな黄金色のスープから、旨みを凝縮した濃厚なスープまで、食材に合わせて丁寧に作り分けています。

さらに、麺はすべて自家製にこだわり、スープとの相性を追求して食材ごとに開発しています。食材・スープ・麺が三位一体となり、完成度の高い一杯に仕上げています。

客単価はAED350～500（約14,000～20,000円）。日本では驚くような価格帯でありながら、ドバイでは「日本のトップ食材がラーメンとして楽しめる新しい美食体験だ」と話題となり、オープン直後から著名な食通やインフルエンサーが訪れるなど注目を集めています。

【Ramen HISA】の自家製麺自家製麺は食材・スープに合わせて作り分ける

また、ラーメン店では珍しく、ソムリエが常駐しているのも特徴です。ソムリエを務める阿部 友和（あべ ともかず）は、日本ソムリエ協会（J.S.A.）認定の上位資格「J.S.A. Sommelier Excellence」を保有。ラーメンごとの味わいに合わせたペアリングを提案し、シャンパンやワイン、日本でも入手困難な銘柄として知られる日本酒「十四代」なども取り揃えています。料理とお酒の組み合わせまで含めた“美食体験”として楽しめるのも、ドバイの【Ramen HISA】ならではの魅力です。

店舗は世界一高い超高層ビル「ブルジュ・ハリファ」の麓に位置し、国内外の観光客が訪れやすい立地。店内は畳や障子を取り入れた和の空間で統一し、スタッフも和装でお客様をお迎えします。

【Ramen HISA】内装■マグロラーメン（TUNA RAMEN）

日本屈指のマグロ専門仲卸「やま幸」から仕入れる最高級のマグロを主役にした無化調ラーメンです。絶妙な火入れを施したマグロはとろけるような口溶け。スープはマグロのアラと昆布から丁寧に出汁を引き、透き通る黄金色でクリアな味わいに仕上げました。マグロという食材の可能性を広げる、これまでにない一杯です。

マグロラーメン（TUNA RAMEN）■トラフグラーメン（FUGU RAMEN）

ドバイでは珍しいトラフグを使用し、シグネチャーメニューに加えました。表面を軽く炙ったトラフグの身と、コラーゲン豊富な皮をトッピング。スープは、トラフグの骨から丁寧に旨みを抽出した繊細な味わいです。フグ料理ならではの“部位ごとの個性”を一杯の中で表現した、和食料理人ならではのラーメンです。無化調で仕上げたトラフグの上品な旨みの余韻が、ストレート細麺と美しく調和します。

トラフグラーメン（FUGU RAMEN）■ 尾崎牛ラーメン（OZAKI BEEF RAMEN）

宮崎県の畜産農家・尾崎宗春氏が育てる希少なブランド和牛「尾崎牛」を使用した贅沢な一杯です。国内外のトップシェフから高く評価される尾崎牛は、年間出荷頭数が限られており入手困難で、“幻の和牛”とも呼ばれます。

当店では尾崎牛を低温調理で仕上げ、惜しみなくトッピング。尾崎牛の旨みを凝縮した濃厚なスープに、もっちりとした太麺が絡み合います。

尾崎牛ラーメン（OZAKI BEEF RAMEN）■まぜそば（MAZESOBA）

尾崎牛の甘辛そぼろをふんだんにトッピングした、汁なしタイプのラーメンです。太麺にはあらかじめ尾崎牛の脂をまとわせてコーティング。さらに、卵黄の濃厚なコク、特製かえし、香味油が、尾崎牛のおいしさと重なり合う、食欲をかき立てる味わいに仕上げました。別添えのにんにく、魚粉、香味油、お酢をお好みで加えて “味変”も楽しめます。

まぜそば（MAZESOBA）■うなぎラーメン（UNAGI）【夏季限定】

上田シェフ渾身の一杯。白濁したスープは、鰻の骨をじっくり焼いてからゆっくりと煮込み、丁寧に乳化させることで仕上げています。手間と時間を惜しまず作り上げたスープは、鰻ならではの濃厚な旨みが凝縮されています。トッピングのうなぎは、箸に重みを感じるほど肉厚で、食べ応えも十分です。さらに薬味は、シェフがすり鉢で擦った実山椒と花椒（ホアジャオ）のブレンドで、爽やかな香りと刺激がアクセントとなり、うなぎの美味しさをより一層引き立てます。まるで鰻重を味わうような満足感があり、暑い季節にも食欲をかき立てる一杯です。

うなぎラーメン（UNAGI）【夏季限定】■つけ麺（TSUKEMEN）

自家製麺の魅力を最大限に堪能できるメニューです。小麦本来の風味ともっちりとした食感が特徴で、鶏ガラから抽出した濃厚なつけ出汁がしっかりと絡みます。噛むほどに小麦の甘みと旨みが広がり、シンプルだからこそ麺の完成度が際立ちます。

つけ麺（TSUKEMEN）

サイドメニューには、「尾崎牛ギョーザ」もラインナップ。希少なブランド和牛「尾崎牛」を皮の中に閉じ込め、香ばしく羽根付きで焼き上げました。パリッとした食感のあとに、尾崎牛の肉汁と上質な脂の甘みが口いっぱいに広がります。

【Ramen HISA】では、日本にいても思わず食べたくなるような魅力的なラインナップを取り揃えています。

■店舗詳細

店名：Ramen HISA

住所：Dubai Opera House, Unit 6, Plaza Level, Dubai, Dubai, United Arab Emirates

営業時間：12:00～0:00

公式Instagram：https://www.instagram.com/ramenhisa/

【Ramen HISA】外観

・中東で最も注目される日本料理店「崇寿 TakaHisa」の魅力とは？日本でも入手困難な珠玉食材が揃う

「崇寿 TakaHisa」は、アラブ首長国連邦・ドバイのブルーウォーターズ（Bluewaters Island）に店を構える高級日本料理店です。世界の美食家や星付きシェフ、ロイヤルファミリー、そして多くの著名人にご愛顧いただき、ドバイを代表するレストランの一つとして高い評価を頂戴しております。

国際的な評価も年々高まりを見せており、2025年10月にイタリア・ミラノで授賞式が開催された世界的ガストロノミーアワード「The Best Chef 2025」にて、“World-Class（世界水準）”の〈2ナイフ〉を受賞。

さらに、2026年2月にドバイで授賞式が開催された世界的に権威のある美食ガイド「Gault&Millau（ゴ・エ・ミヨ）」UAE 2026年度版において、16.5点/20点という3トック中の最高得点を獲得いたしました。

また、2026年2月3日（火）にアブダビで開催された「World’s 50 Best Restaurants」の中東・北アフリカ版「MENA’s 50 Best Restaurants 2026」では、第23位にランクイン。前年の第41位から18ランクアップを果たし、中東・北アフリカ地域における日本料理店として、確かな存在感を示しています。

当店の魅力は、卓越した「鮨」と「和牛」を専門に提供していることにあります。エグゼクティブシェフの行方 崇と上田 寿夫の2名が料理長を務め、それぞれが極めた逸品をコースとアラカルトでご堪能いただけます（店名の『崇寿』は、両料理長の名前から一字ずつ取っています）。



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「The Best Chef 2025」にて、“World-Class（世界水準）”の〈2ナイフ〉を受賞したエグゼクティブシェフ 行方 崇（左）と上田 寿夫（右）「Gault&Millau（ゴ・エ・ミヨ）」UAE 2026年度版で16.5点/20点という3トックの高評価を獲得「MENA's 50 Best Restaurants 2026」にて、23位を受賞。授賞式にて、受賞シェフに贈られる赤いスカーフを肩にかける、エグゼクティブシェフ 行方 崇（左）と上田 寿夫（右）

■厳選された最高級の食材を日本から直送

「崇寿 TakaHisa」では、豊洲市場を中心に、日本各地から週6回の仕入れを行っています。

はだての生雲丹をはじめ、マグロは名店御用達の「やま幸」、釣りの活〆キンキ、のど黒は上対馬の釣りブランドアカムツ「紅瞳（べにひとみ）」など、最上級の食材のみを厳選。さらに、和牛も日本国内のトップブランドを取り扱っております。

こだわり抜いた食材を使用した料理が味わえるレストランとして、「崇寿 TakaHisa」はドバイでも広く認知されています。

「崇寿 TakaHisa」に入荷される珠玉食材。名店御用達の「やま幸」のマグロ 青森県産大間産北海道産 はだての生雲丹北海道網走産 釣りの活〆キンキ市場に滅多に出回らない、最上級のダイセンの生うに 北海道産若狭湾産 白甘鯛有明海産 シンコ福井県産 越前蟹富山県産 ホタルイカ竜飛産 本マグロ（一本釣り）京都産 クロマグロブランド「都まぐろ」

■観光客と富裕層が集まるラグジュアリーリゾートエリアに位置

当店は、ドバイ・ブルーウォーターズのバンヤンツリーホテル内にございます。このエリアは、高級ホテルやレジデンスが並ぶ人工島で、世界最大級の観覧車「アイン・ドバイ（Ain Dubai）」があることでも有名です。観光客はもちろん、ラグジュアリーなライフスタイルを求める富裕層にも人気のエリアです。

非日常の開放感に包まれながら、極上の美食とともに至福のひとときをお過ごしください。

（左から）エグゼクティブシェフ 上田 寿夫、行方 崇■店舗詳細

店名：崇寿 TakaHisa Japanese Restaurant

住所：First Floor, Banyan Tree Dubai, Bluewaters Island, Dubai, United Arab Emirates

アラブ首長国連邦 ドバイ ブルーウォーターズ バンヤンツリーホテル

HP：https://takahisa.ae/index.html

Instagram：https://www.instagram.com/takahisa_dubai/(https://takahisa.ae/index.html)

【メディア出演情報・掲載歴】

●TBS「情報7daysニュースキャスター」（2024年9月7日放送）

・（特集）今 世界が求める日本人 引く手あまたの鮨職人

●朝日新聞（2025年1月24日）

・チャンピオン松阪牛「ともみ7」号をドバイ「崇寿 TakaHisa」が購入！2月から特別コース開始

●読売新聞（2025年1月17日）

・ロイヤルファミリーも訪れるドバイ高級日本料理店でチャンピオン松阪牛の提供開始

●ARAB NEWS

・TakaHisaと「アジア50ベスト2023」1位のタイのレストラン「ル・ドゥ」がコラボレーション（2024年9月25日）

・TakaHisaとミシュラン3つ星「ル・サンク」のクリスチャン・ル＝スケール氏がドバイ・ワールド・キュイジーヌでコラボレーションディナーを開催（2024年2月21日）、その他多数

【本件に関するお問い合わせ】

崇寿 TakaHisa Japanese Restaurant

担当 : ジェネラルマネージャー 上田

電話番号 :

+971-50-1431826（ドバイ）

080-6132-4794（日本）

Eメール: manager@agroup.ae