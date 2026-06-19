【主催】一般社団法人東伊豆町観光協会（所在地：静岡県賀茂郡東伊豆町：代表理事 石島専吉）は東伊豆町の魅力を広く発信することを目的とした『第16回 東伊豆まちの魅力 フォトコンテスト』を開催いたします。

■ 開催概要

本コンテストは、伊豆半島東部のまちで6つの温泉街や熱川バナナワニ園、伊豆アニマルキングダムなどの動植物園などのファミリー層にも人気の東伊豆町で撮影した写真を対象としています。 2026年度も「ポートレート」と「風景」の2部門を軸に、観光プロモーションで活用させていただく特別な賞を多数用意いたしました。東伊豆の豊かな自然、動物たちとのふれあい、「熱川に、九份が灯る。」といった幻想的な風景など、多角的なテーマで作品を募集します。

■開催日程

・応募期間は、2026年4月29日(水)～2027年3月7日（日）になります。 ・撮影期間は、2026年3月10日(火)～2027年3月7日（日）に撮影した未発表作品に限ります。 ＊撮影期間外に撮影された写真は応募できません。

■ 募集部門と賞について

2026年度は、以下の2つの部門で作品を募集します。各部門より選出、または全体から優秀作品を表彰いたします。 最優秀賞： 賞金 20,000円 テーマ優秀賞：賞品 5,000円相当

1. 「東伊豆と、わたし」部門

https://eizu-photo.mitte-x.istsw.jp/index.html?cn=228

人物や動物を被写体としたポートレート写真を募集。家族や友人との観光体験、お宿でのひとときなど、東伊豆の風景と笑顔がマッチした一枚をお待ちしています。

■「東伊豆と、わたし」部門 募集テーマ

A.「いただきますの一枚」（金目鯛や肉チャーハンなどのグルメ）

金目鯛や肉チャーハンなど、食が豊かな東伊豆町内の食事の風景を募集します。 例・金目鯛、肉チャーハン、かき氷、オレンジジュース

B.「旅の一枚」

街さんぽや堤防釣りなどなど東伊豆町内を堪能する様子を募集します。 例・御朱印さんぽ、湯波さんぽ道、海釣り

C.わくわく体験の一枚

熱川バナナワニ園や伊豆アニマルキングダムなどの町内の動植物園、文化公園雛の足湯など温泉施設などの観光施設内での体験中の写真を募集します。 例・熱川バナナワニ園、伊豆アニマルキングダム、 上田工芸白田ガラスアート

D.イベントの思い出の一枚

ねこさい、石曳き道灌まつり花火大会やどんつく祭など町内で開催されるイベント。 例・北川ねこさいの日、どんつく祭、石曳き道灌まつり花火大会

■「美しい、東伊豆」部門 募集テーマ

A.湯けむりの一枚

東伊豆町の名物の温泉、湯けむり立つ温泉場の写真を募集します。 例・稲取温泉街、熱川温泉街

B.気ままないきものの一枚

自然や町内施設で生息する動物や自然の中で見つけた野生の鳥などの写真を募集します。 例・ワニ、ホワイトタイガー、キジ、野うさぎ

C.海山のきおくの一枚

細野高原や熱川海岸などの自然風景を収めた写真を募集します。 例・熱川海岸、磯SeaGardenIKEJIRI

D.『熱川に、九份が灯る。』の一枚

東伊豆まちの新観光スポットである熱川地区の提灯を収めた景色の写真を募集します。

■ 審査基準

・東伊豆町内で撮影されたものであること ・観光PRに適した構図・被写体・テーマ性を持っていること ・A0～A1サイズでの印刷に耐えうる高解像度の画像（240～350dpi）推奨

■応募方法

「東伊豆まちの魅力フォトコンテスト」募集ページより応募規約を確認の上で応募をお願いいたします。

https://eizu-photo.mitte-x.istsw.jp/index.html?cn=228

■ お問い合わせ

一般社団法人 東伊豆町観光協会 〒413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354 1F TEL：0557-95-0700 MAIL：info@e-izu.org