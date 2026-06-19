PACKING for JOURNAL STANDARD relume別注2WAY TOTE BAGが待望の再入荷。新色を加えた全3色で予約受付開始

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営するJOURNAL STANDARD relume（ジャーナル スタンダード レリューム）より、日本のバッグメーカー「PACKING」に別注したスペシャルモデルをリリースします。

人気の別注2WAY TOTE BAGが再登場。

新色を加えた全3色で予約受付開始。

トートバッグとバックパックの2WAYで使える機能性と、約30Lの収納力を備えた人気モデルに、新色グレーとベージュを追加。街使いから旅行、アウトドアまで幅広く対応する万能バッグが、全3色で再登場します。

JOURNAL STANDARD relumeより、バッグブランド「PACKING」に別注した人気モデル「2WAY TOTE BAG」が再登場。発売は7月下旬を予定し、現在予約受付を開始しています。

relumeが別注した2WAY TOTE BAGは、形から製作したオリジナルデザインが特徴。トートバッグとバックパックの2通りで使用できるほか、約30Lの収納力を備え、日常使いはもちろん旅行やレジャーシーンにも活躍します。

カラーは定番のブラックに加え、新色となるグレーとベージュを用意。全3色で展開します。

デザインの着想源となったのは、アメリカのアウトドアバッグ。アメリカンカルチャーを背景に持つ日本のバッグメーカー「PACKING」とともに製作した別注モデルです。

タウンユースではトートバッグとして肩掛けで、アクティブなシーンではバックパックとして使用可能。シーンに応じて持ち方を変えられる柔軟さも魅力です。

また、豊富な収納力に加え、サイドポケットを備えた実用的な設計もポイント。開口部には巾着仕様を採用し、荷物量やスタイリングに合わせてシルエットの変化も楽しめます。

容量、耐久性、機能性をバランスよく備えた、日常から旅先まで頼れるバッグに仕上がっています。

■ 発売予定

2026年7月下旬

■展開店舗

JOURNAL STANDARD relume/オンラインストア

■お問合せ先

JOURNAL STANDARD relume自由が丘/03-5731-0504

■ 予約受付

オンラインストアにて予約受付中 https://baycrews.jp/item/detail/js-relume/bag/26092465000030?q_sclrcd=006

PACKING for JOURNAL STANDARD relume

【価格】\10,780（税込）

【発売日】2026年７月中旬予定

【Color】Black、Gray、Beige

【Size】高さ45cm × 幅37.5cm × マチ20cm上部幅：55.5cm持ち手：25～50cm 容量：約30L

【展開店舗】JOURNAL STANDARD relume各店/オンラインストア

【商品についてのお問い合わせ先】

JOURNAL STANDARD relume 自由が丘 TEL:03-5731-0504

新色グレー新色ベージュ

■ 別注ポイント

・形から製作したrelumeだけのオリジナルデザイン

・トートバッグとバックパックの2WAY仕様

・約30Lの大容量設計

・新色グレー、ベージュを追加

【PACKING / パッキング】

2018年スタートのバッグブランド。

「アメリカのスーパーマーケットに雑多に並んでいるような、毎日使うバックパック」をコンセプトに掲げ、アメリカらしい無骨さを残したシンプルで実用的なバッグを展開しています。

https://www.instagram.com/packing_2018/

Brand info

【JOURNAL STANDARD relume/ジャーナル スタンダード レリューム】

‘‘ just feeling ’’

Relumeは背伸びをしない「ちょうどよい」大人のファッションを提案するブランドです。

カジュアルでベーシックだけど品質にこだわったアイテムと、

ちょっと先を行くトレンドを「relumeらしく」独自に解釈したアイテムなどを提案します。

メンズ・レディス・ユニセックスと、全ての大人に楽しんで貰えるように

豊富なラインナップを取り揃えております。

HP： https://journal-standard.jp/relume/mens/concept/

Instagram： https://www.instagram.com/js_relume/

YouTube： https://www.youtube.com/@JOURNALSTANDARDrelumeChannel

Company info

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP ：http://www.baycrews.co.jp/