ドイツ時計ブランド「NOMOS GLASHUTTE /ノモス グラスヒュッテ 」が、ブランド初のオーダーメイドの貴重なモデル「 Twice Unique /トゥワイス・ユニーク 」の発売を開始。

株式会社大沢商会

株式会社大沢商会は「NOMOS GLASHUTTE 」初の受注生産シリーズ「 Twice Unique /トゥワイス・ユニーク 」を発売いたします。

Auric /. オーリック

ノモス グラスヒュッテは、時計製造における創造性の自由を再定義する新たなフォーマット「 Twice Unique 」発表いたしました。 ノモスを代表する5つのクラシックモデルが、それぞれ異なる芸術的解釈のキャンバスとなり、全9種類の独創的なダイアルで唯一無二のタイムピースとして、2本ずつの「ペア販売」をいたします。

腕時計のダイアルをもっと自由にデザインできるとしたら︖

時計の「顔」である、それぞれのパーツを個別に組み立てることが可能だとしたら︖

この問いの答えが、アートピースコレクション「 Twice Unique 」として誕生いたしました。

RIVE GAUCHE / リヴ・ゴーシュ

「 Twice Unique 」はデザインを共有した、18金ゴールドとステンレススチールの異素材で作られた2つの時計が 1ペアとなるセットで販売をいたします。この特別なコレクションは大量生産には真似できない自由な発想を大切にし、新しい素材や技術、テクスチャーを追求していきます。

1996

華麗な輝きを放ち、存在感ある18金ゴールドと、実用性を極めた、飾らない美しさのステンレスチールの異なる２素材がそれぞれの時計に個性を与えます。どちらのモデルも、極めて精密なつくりと現代的な洗練を兼ね備えます。

Urania / ウラニアアイデンディテイの体現

このコレクションはそれぞれ異なるクリエイティブの方向性を示し、色彩、技術、質感といったテーマでデザインしています。それぞれの個性的な文字盤は、自社のデザインチームが制作したものに加え、 熟練職人の伝統技術や著名なアーティストのクリエイティビティを結集させています。

コラボレーションと創造の自由を称えるこのコレクションは、 長年にわたりブランドのアイデンティティの中核を成してきた価値観を体現しています。

Scribble Dark / スクリブル・ダーク希少性の高い28ペアのタイムピースの誕生。

「Twice Unique」 のベースとなるのは、Tangente 33 / タンジェント33、Tetra 27/ テトラ 27、Ludwig / ラドウィッグ、Orion neomatik / オリオン ネオマティック、そして Tangente neomatik 38 Update / タンジェント ネオマティック 38 アップデイトの5モデルです。

この「スペシャルなペア時計」の裏蓋には、希少性を明確に示す限定の刻印が施されます。

Moire / モアレScribble / スクリブル

Now / ナウDrift / ドリフト

常識にとらわれない、新しい試みへ。

「Twice Unique」の今コレクションは、2026年限定で完全な受注生産で販売、特別な「ペア時計」としてお届けいたします。「Twice Unique」は、今後のコレクションでも新たなコラボレーション、 素材、技術を探求し続け、常に卓越したクラフトマンシップへのこだわりと完全受注生産という厳格な制約を守りながら制作していきます。既存の枠にはまらない、独創的なアイデアを奨励するシリーズとして、継続的に展開していく予定です。

【商品概要】

「Twice Unique」

■ラインナップ

Auric / オーリック

Twice Unique Tangente 33 - Auric Ref.123104TU4

ベルリンを拠点とするギルダー、ミシェル・サックスが伝統的な技法を用いて制作。金箔は極上のリス毛のブラシで丁寧に貼られています。

タンジェント 33 / タンジェント ネオマティック 38 アップデイト / ラドウィッグ / オリオン ネオマティック /テトラ 27

RIVE GAUCHE / リヴ・ゴーシュ

Twice Unique Tangente 33 - Rive Gauche Ref.123104TU1

アーティストでテキスタイルデザイナーのアンナ・ディーデリックス（現在91歳）が、1960年代半ばにパリのオートクチュールのために作られたテキスタイルパターンを再解釈。4色パッド印刷で再現しています。テキスタイルプリントの質感がミニチュアスケールで完璧に表現されています。

タンジェント 33 / タンジェント ネオマティック 38 アップデイト/ オリオン ネオマティック / テトラ 27

1966

Twice Unique Tetra 27 - 1966 Ref.402418TU2

アンナ・ディーデリクスによるクロップドテキスタイルのデザイン。きらめきとダイナミックさを持ち、深みがあり、1960 年代の美学が表されています。4 色パッド印刷で再現。テキスタイルプリントの質感をミニチュアスケールで完璧に表現しています。

タンジェント ネオマティック 38 アップデイト / ラドウィッグ

オリオン ネオマティック / テトラ 27

Urania / ウラニア

Twice Unique Orion neomatik - Urania Ref.392348TU3

ギリシャの天文学のミューズである Urania。手作業で施された銀漆の斑点とスーパールミノヴァにより、ダークブルーの文字盤に星が輝くグラスヒュッテの静かな夜が再現されています。

タンジェント 33 / タンジェント ネオマティック 38 アップデイト

/ オリオン ネオマティック / テトラ 27

Scribble / スクリブル

Twice Unique Tetra 27 - Scribble Ref.402418TU9

明暗の文字盤に手彫りの「落書き」のように見える模様が特徴。数々の受賞歴をもつジュエリーデザイナーで、熟練の金細工師でもあるサスキア・リチナが緻密な彫刻を施しています。

テトラ 27

Scribble Dark / スクリブル・ダーク

Twice Unique Tangente neomatik 38 Update - Scribble dark Ref.147195TU8

明暗の文字盤に手彫りの「落書き」のように見える模様が特徴。数々の受賞歴をもつジュエリーデザイナーで、熟練の金細工師でもあるサスキア・リチナが緻密な彫刻を施しています。

タンジェント ネオマティック 38 アップデイト / ラドウィッグ

Moire / モアレ

Twice Unique Ludwig - Moire Ref.205211TU7

ノモス・グラスヒュッテ初のギョーシェ彫り文字盤。特長的な波状模様は光や角度によって見え方が変化します。

タンジェント 33 / ラドウィッグ

Now / ナウ

Twice Unique Tangente 33 - Now Ref.123104TU5

無駄の無い鏡のような反射文字盤は伝統的なラッピング技法で高度に磨き上げられ、滑らかで反射性の高い表面を作り出します。数時間を要する手作業による研磨は表面粗さを約１ミクロンにまで調整。マットなラッカーと漆仕上げが繊細で思索的な雰囲気を際立たせています。

タンジェント 33 / タンジェント ネオマティック 38 アップデイト

/ オリオン ネオマティック / テトラ 27

Drift / ドリフト

Twice Unique Tangente neomatik 38 Update - Drift Ref.147195TU6

柔らかな色の変化が美しいグラデーションのダイヤル。伝統技法の砂粒ギロシェにより、 光とテクスチャーが相互に作用し柔らかな光の反射を生み出します。

タンジェント 33 / タンジェント ネオマティック 38 アップデイト

/ ラドウィッグ

■価格

タンジェント 33 : 3,127,300 円（税込）

タンジェント ネオマティック 38 アップデイト : 4,356,000 円（税込）

ラドウィッグ : 3,319,800 円（税込）

オリオン ネオマティック : 4,342,800 円（税込）

テトラ 27 : 3,232,900 円（税込）

K18 イエローゴールドケースとステンレススチールケースのペアでの販売となります。

■オーダー取扱店舗

全国正規取扱店、大沢商会直営店（表参道・有楽町・心斎橋）にてオーダーいただけます。

オーダーは2026年内限りとなります。

NOMOS GLASHUTTE :https://nomos-glashuette.com/ja-jp/watches/new-releases/twice-unique

1990年、ドイツ時計産業の中心地ザクセン州グラスヒュッテに創業。創業以来、一貫して研究開発およびムーブメントの製造・組立をグラスヒュッテで行う一方、デザインに関してはベルリンのデザインスタジオにて行なっている。ドイツ工作連盟やバウハウスの理念を色濃く反映したデザインは、世界的に認められこれまで170以上のデザイン賞を受賞している。その原点にはドイツ工作連盟とその理念を継承して設立されたバウハウスの精神がある。

＊現在「グラスヒュッテ製の時計」と謳うためには、「ムーブメント価値の50％以上をグラスヒュッテ地内で生み出さなければならない」という厳格なルールが存在する。ノモスでは95％以上の部品生産と組み立てをグラスヒュッテの自社工房で行っているため、ブランド名はNOMOS GLASHUTTEとなっており、ドイツ製品としての品質を保証している。