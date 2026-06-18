【キル フェ ボン】2026 Summer Gift　 感謝を、夏の装いで贈る。キル フェ ボンのお中元ギフト

（写真）BIJOU DE Pêche（ビジュード ペーシュ） 詰め合わせ6個入り〜キル フェ ボンの焼菓子に込めた想い〜キルフェボンの焼菓子は、看板商品のタルトをなかなか手に取れない遠方の方や、大切な方への贈り物としても喜んでいただきたい、そんな想いから生まれました。しっとりと深みのある味わい、そしてサクサクと軽やかな食感。素材本来の風味を丁寧に引き出しながら、受け取った方の笑顔が自然と浮かぶような、キルフェボンらしい一品をお届けします。