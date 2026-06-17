全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社⻑：降籏邦義）は、「BS12プロ野球中継2026」において、今シーズンも副音声放送でビジターチーム向けの解説・実況を行っております。6/19(金)放送「千葉ロッテマリーンズvs.東北楽天ゴールデンイーグルス」では、BS12初登場の岡島豪郎さんが副音声解説を務めます。

1．「BS12プロ野球中継2026」番組概要

パーソル パシフィック・リーグ公式戦をプレイボールから生中継！ 開幕戦から日本生命セ・パ交流戦、シーズン終盤戦まで、45試合以上を無料中継でお届けします。 解説には球団OBや各チームのファンと公言する各界の著名人ゲストが続々登場予定。ホームファンは主音声、ビジターファンは副音声でお楽しみください。試合終了後の人気企画「どこよりも早い二次会」も開催！主音声と副音声の解説者が一緒になってホーム、ビジター両方の視点で「今日の勝負の分かれ目」などをテーマに居酒屋トーク！視聴者の皆さんと共にゲームの余韻に浸ります。さらに、今シーズンはオープン戦とJERAセ・リーグ公式戦も放送！熱い戦いをお届けします。 6/19(金)は「千葉ロッテマリーンズvs.東北楽天ゴールデンイーグルス」の副音声に、昨年引退した元楽天の選手で、現在はイーグルスのアンバサダーも務めている岡島豪郎さんがBS12初登場！副音声解説を務めます。 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/sports/baseball/ ■番組X：https://x.com/twellv_baseball ※画像クレジット：ⓒRakuten Eagles

２．副音声解説・岡島豪郎さん（6月19日出演）コメント

▼今シーズンの東北楽天ゴールデンイーグルスの見どころは？

若い選手の躍動：若い選手が多く出てきていますし、新戦力の活躍も期待したいです。

▼イーグルス応援放送出演に向けて、意気込みをお願いします！

楽天イーグルスが勝利を掴み取れるよう、一生懸命盛り上げます！一緒に応援しましょう！

３．直近の放送スケジュール

■6月19日（金）17:59放送開始

千葉ロッテマリーンズvs.東北楽天ゴールデンイーグルス

【主音声】解説：里崎智也 実況：小笠原聖 【副音声】解説：岡島豪郎 ゲスト：袴田彩会 実況：松原稜典

■6月23日（火）17:59放送開始

東北楽天ゴールデンイーグルスvs.埼玉西武ライオンズ

【主音声】解説：今江敏晃 実況：上野智広 【副音声】解説：辻󠄀発彦、鈴木健 実況：寺島啓太

■6月26日（金）17:59放送開始

千葉ロッテマリーンズvs.福岡ソフトバンクホークス

【主音声】解説：成瀬善久 実況：吉田伸男 【副音声】解説：柴原洋 ゲスト：上杉あずさ 実況：田中大貴

■6月27日（土）18:00放送開始

千葉ロッテマリーンズvs.福岡ソフトバンクホークス

【主音声】解説：里崎智也、GG佐藤 実況：清水久嗣 【副音声】解説：柴原洋 実況：田中大貴

※放送スケジュールは変更になる場合がございます。 ※上記日程以降の放送スケジュールは番組ホームページよりご確認くださいませ。

■BS12 トゥエルビについて■

三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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