「鎮魂」「黙読」などを生み出した中国の人気作家priest による、ファンタジーBL小説「殺破狼」（シャポラン）の邦訳版第1巻を、2026年11月13日頃に発売することが決定いたしました！ 本作は架空の古代中国を舞台に、蒸気機械兵器を駆使した戦いが繰り広げられるスチームパンク風のファンタジーでありながら、義理の親子である二人の愛と絆が描かれる史劇大作となっております。ぜひその世界観を日本語でお楽しみください！

■イントロダクション

架空の古代中国を舞台に、戦乱の世で運命に翻弄される、孤独な少年と若き義父との愛が描かれるファンタジー史劇。 辺境の村で暮らす物静かな少年・長庚（チャンゴン）は、ある日狼の群れに襲われたところを沈（シェン）兄弟の弟・沈十六（シェン・シーリウ）に助けられ、彼と家族の縁を結ぶ。 やがて、この見目麗しい義父が大将軍・顧繇（グーユン）であることを知り戸惑うも、思いは募るばかり。そして、長庚自身の出自が明らかになったとき、ふたりの関係はさらに深まっていく――。

■ストーリー

第1巻 長庚（チャンゴン）は、大梁（だいりょう）の田舎町、雁回（がんかい）鎮で、母と継父とともに暮らしていた。 ある日、狼に襲われたところを助けられた縁で、沈（シェン）兄弟の弟・十六（シーリウ）／顧繇（グーユン）を義父に持つことになる。病弱で目が少ししか見えず、耳もあまり聞こえないこの義父を長庚は心配し、日々世話を焼いていた。 そんな中、「蛮人」の襲撃をきっかけに、自分が実は皇帝の子孫であると告げられる。長庚は半信半疑のまま、義父であり将軍でもある顧繇らとともに觥へと向かう。

■商品情報

発売日：2026年11月13日（金）頃 作者：priest 発行・発売：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ ●小説「殺破狼」第1巻【通常版】（シャポラン） 定価：\2,662（本体価格\2,420+税） ●小説「殺破狼」第1巻【特装版】（シャポラン） 定価：\5,302（本体価格\4,820+税） ――特典として、描き下ろしイラストのオリジナルアクリルスタンド（2個セット）が付く豪華特装版。 ※通常版は一般流通、特装版はアニメイトとステラワースのみでの販売となります。 ※特装版は数量に限りがございます。 【予約・購入はこちら】 ●アニメイト 通常版：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3508321/ 特装版：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3508322/ ●ステラワース 通常版：https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=116504 特装版：https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=116503

■法人特典

小説「殺破狼」第1巻 通常版・特装版 共通 ●アニメイト＝フォトカード ●ステラワース＝缶マグネット ※数量には限りがございます。

■関連する公式サイト＆公式X

ソニー・ミュージックソリューションズ配給作品 の公式サイト（ASIALL）：https://asiall.jp/ 本作に関するXでの公式情報発信（ゆるゆる配給漫筆）：https://x.com/yuruyurumai?s=20