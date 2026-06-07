高齢化社会で増える「聞こえ」の悩み

日本では高齢化が進み、総人口に占める65歳以上の割合は29.3％に達しています。 年齢を重ねるにつれ、 ・テレビの音量が大きくなる ・家族との会話で聞き返すことが増える ・病院や買い物先で聞き取りづらい といった「聞こえ」の悩みを抱える方が増えています。 加齢性難聴は高齢者に多く見られる症状の一つであり、聞こえの低下は日常生活のコミュニケーションにも影響を与えると言われています。

聞こえに悩んでいても補聴器を選ばない人が多い理由

一方で、 「補聴器を付けるのはまだ早い気がする」 「周囲に気付かれたくない」 「もっと自然に使えるものが欲しい」 という理由から、 聞こえに不安を感じながらも対策を先延ばしにしている人も少なくありません。 そこでSOPPYは、 “補聴器らしくない” という新しい選択肢に着目しました。

イヤホン感覚で使える 新しい「聞こえサポート」

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本製品は、一般的なワイヤレスイヤホンのような自然なデザインを採用したイヤホン型集音器です。 人前でも気兼ねなく装着でき、 聞こえをサポートしながらも見た目を気にせず使用できます。

【特長①】 補聴器に見えにくいイヤホン型デザイン

一般的なワイヤレスイヤホンに近いデザインを採用。 外出先や人前でも自然に装着できます。

【特長②】 わずか3.5gの超軽量設計

片耳約3.5gの軽量設計。 長時間装着しても負担を感じにくく、日常生活に自然になじみます。

【特長③】 会話やテレビ視聴を快適サポート

家族との会話やテレビ視聴など、 日常のさまざまなシーンで聞こえをサポートします。

【商品概要】

商品名： ワイヤレスイヤホン型集音器 主な特徴： ・イヤホン型デザイン ・超軽量約3.5g ・USB充電式 ・5段階音量調整 ・ハウリング抑制 ・最大約54時間使用可能 ・片耳／両耳対応 販売詳細： 楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/soppy/i302147-2/ ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/i302147.html

会社概要

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L&Lライブリーライフ株式会社は2015年に創業。スマートウォッチ、イヤホン、スマホアクセサリー、小型家電、アウトドア用品などを展開するライフスタイルテクノロジー企業です。日本・欧米・東南アジアで販売し、累計1,000万人以上が利用。最新技術と市場ニーズを捉え、高品質で便利な製品を提供しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/