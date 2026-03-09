BPO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×¤ËÇ§Äê
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È(R)¡Ö¥Õ¥¸»Ò¤µ¤ó¡×(https://fujiko-san.com/)¤ò±¿±Ä¤¹¤ëBPO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ÅÄ¿¿Ìé¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ª¤è¤ÓÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤Î·ò¹¯Í¥ÎÉ´ë¶ÈÇ§Äê¡Ö¶ä¤ÎÇ§Äê¡×¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½¾¶È°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯ÊÝ»ý¡¦Áý¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html)¤È¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤éÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2016Ç¯ÅÙ¤Ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬ÁÏÀß¤·¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿Ê¸¡Æ¤²ñ¡ÊÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ·ò¹¯·Ð±Ä¡¦·ò¹¯Àë¸À15Ëü¼ÒWG¹çÆ±³«ºÅ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤¿É¾²Á´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×¤òÇ§Äê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î¹Í¤¨Êý
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¿Í¡¹¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¡¢¹¬¤»¤òÁý¤ä¤¹ ― ¥Ò¥È¤ÈAI¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ÎÃµµá ―¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ò¥È¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë¤¤¤«¤»¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤ª¤è¤Ó°ÂÄêÅª¤ÊÄó¶¡ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤òÃ±¤Ê¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Åö¼Ò¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
´ðËÜÅª¤Ê·ò¹¯´ÉÍý¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤È¤¤¤¦½¢¶È·ÁÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¸¤¸¤ä¤¹¤¤ÆÃÍ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢°Ê²¼¤Î»Üºö¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯Á°Äó¤Î½ÀÆð¤Ê¶ÐÌ³Àß·×
¡¦¥Áー¥àÀ©¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³Ê¬Ã´¤È²áÅÙ¤ÊÉé²Ù¤ÎÍÞÀ©
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¸ÉÎ©¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»Üºö
¡¦¿ÈÂÎ¤È¤³¤³¤í¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë³°Éô¡¦ÆâÉôÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÀßÃÖ
¡¦Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ÎËÉ»ß¤ÈÁá´ü¥Õ¥©¥íー
¡¦¡Ö±¿Æ°ÉÔÂ¡¦¿ÈÂÎÅªÈèÏ«¡×¤òËÉ¤°¾ðÊóÈ¯¿®
¡¦·ò¿Ç¤È¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÅ°Äì¡¢²ÝÂêÊ¬ÀÏ
¢£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Ò¥È¤ÈAI¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥Áー¥à¥ïー¥¯¡×¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯ÊÝ»ý¡¦Áý¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÍÅª»ñËÜÅê»ñ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶À°È÷¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È(R)¡Ö¥Õ¥¸»Ò¤µ¤ó¡×¤È¤Ï
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È(R)¡Ö¥Õ¥¸»Ò¤µ¤ó¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¥µ¥Ö¶ÈÌ³¡¦¥Î¥ó¥³¥¢¶ÈÌ³¤ËÂÐ¤·¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¡¢¥áー¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤´°ÍÍê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¸»Ò¤µ¤ó¤ÎÆÃÄ¹
¡¦·î10»þ´Ö¤«¤é°ÍÍê²ÄÇ½ ¡§¶ÈÌ³ÎÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Ëè·î½ÀÆð¤ËÄ´À°¤¬²ÄÇ½
¡¦ºÇÃ»1¤«·î¤«¤é·ÀÌó²ÄÇ½¡§·ÀÌó´ü´Ö¤ÎÇû¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ¹¹¤ä²òÌó¤¬²ÄÇ½
¡¦Éý¹¤¤¶ÈÌ³¤ËÂÐ±þ¡§·ÐÍý¡¦¿Í»ö¡¦ÁíÌ³¤«¤é¥Çー¥¿À°Íý¡¦¥ê¥µー¥Á¤Þ¤Ç1·ÀÌó¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½
¡¦ºÎÍÑ¡¦¸ÛÍÑ¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¡§¿Í·ïÈñ¤ä¶µ°é¡¦ÀßÈ÷¥³¥¹¥È¤òºï¸º²ÄÇ½
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§BPO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¡¡¼Ò¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-14-8
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ÅÄ ¿¿Ìé
Àß¡¡Î©¡¡¡¡¡¡¡§2017Ç¯2·î
Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È(R)¡Ö¥Õ¥¸»Ò¤µ¤ó¡×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óBPO
URL ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://bpo-tech.co.jp
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¡¢¹¬¤»¤òÁý¤ä¤¹ ― ¥Ò¥È¤ÈAI¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ÎÃµµá ―¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦¼«Æ°²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê»ýÂ³Åª¤Ç¿Ê²½¤·¤¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè
BPO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-4405-3635
¥áー¥ë¡¡¡§pr@fujiko-san.com