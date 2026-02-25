¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
LIXIL¤ÎÃÇÇ®¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÃÏ¾ì¹©Ì³Å¹¤Î¾¢¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ÃÇÇ®¥ê¥Î¥Ù¤Î¼ÂÎã½¸¡ØÃÇÇ®¥ê¥Î¥Ù¤Î¾¢¡Ù¤òÅ¸³«
Âè10ÃÆ¤Ï¡¢ÀÎ¤Î²È¤Èº£¤Î²È¤ÎÂÎ´¶¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤¿»öÎã
³ô¼°²ñ¼ÒLIXIL¡Ê°Ê²¼¡¢LIXIL¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ¾ì¹©Ì³Å¹¤Î¾¢¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ÃÇÇ®¥ê¥Î¥Ù¤Î¼ÂÎã½¸¡ØÃÇÇ®¥ê¥Î¥Ù¤Î¾¢¡Ù¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè10ÃÆ¤È¤·¤ÆSW¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥©¡¼¥ë¡Ë¹©Ë¡¥ê¥Õ¥©¡¼¥à²ÃÌÁÅ¹¤ÎµÈÅÄ·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¹áÀî¸©¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò µÈÅÄ ·òÆó¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡¢ÀÎ¤Î²È¤Èº£¤Î²È¤Î°ã¤¤¤òÂÎ´¶²ÄÇ½¤Ê»öÎã¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
À¥¸ÍÆâ³¤¤ËÌÌ¤·¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Ç¡¢¾¼ÏÂ26Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿µÈÅÄ·úÀß¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÃÇÇ®¥ê¥Î¥Ù¤Î¾¢¡Ê¤¿¤¯¤ß¡Ë¡¢µÈÅÄ ·òÆó »á¤Ï¡¢ÀèÂå¤Î»Ö¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¼«¼ÒÂç¹©¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿¦¿Í¤ò°éÀ®¤·¡¢ÃÏ°è¤Î½»Âð·úÃÛ¤ËÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊµÈÅÄ·úÀß¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥©¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¿·ÃÛ½»Âð¤Î¹âÀÇ½²½¤Ë¤ÏÁá¤¯¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿·ÃÛ½»Âð¤¬¸º¤ê¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿½»Âð¤¬¶õ¤²È¤È¤·¤ÆÁý¤¨Â³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢´ûÂ¸½»Âð¤ÎÃÇÇ®ÌäÂê¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤È¡¢ÃÛ20¡Á30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃÇÇ®ÉÔÂ¤Ë¤è¤ë´¨¤µ¤ä¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï²æËý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¸å¤Î»ö¶È¤È¤·¤ÆÀÇ½¸þ¾å¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈµÈÅÄ»á¤Ï¸ì¤ë¡£¤³¤Î·èÃÇ¤«¤é¡¢ÂÑ¿ÌÀ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÃÇÇ®À¤¬Äã¤¤´ûÂ¸½»Âð¤¬¥ê¥Õ¥©¡¼¥à»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë»Ô¾ì¤Ë¾¦µ¡¤ò¸«½Ð¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÇÇ®¡¦µ¤Ì©¤Îµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥ê¥Î¥Ù¤ÇÃÏ°è¤Î½»´Ä¶¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ö¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
µÈÅÄ·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò µÈÅÄ ·òÆó »á
75Ç¯Á°¤ËÀèÂå¤¬Âç¹©¹©»ö¶È¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¡¢¸Ä¿Í½»Âð¡¢ÂðÃÏ³«È¯¡¢¸ø¶¦»ö¶È¡¢¥Ó¥ë·úÃÛ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿µÈÅÄ·úÀß¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¼«¼ÒÂç¹©¤Ë¤è¤ë²È¤Å¤¯¤ê¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤°¾¢¤¬µÈÅÄ·òÆó»á¡£¿·ÃÛ½»Âð¤¬¸º¤ê¡¢¶õ¤²È¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ëÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤Ë¥Ó¥ë¥À¡¼¤È¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡ÖÀÇ½¸þ¾å¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î»ö¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
ÀÇ½¸þ¾å¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿µÈÅÄ»á¤¬¡¢¤Þ¤ºÃå¼ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö¶ÈºÆ¹½ÃÛÊä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Î·×²è¤À¤Ã¤¿¡£±ï¤¢¤Ã¤Æ¼«¼Ò¤¬50Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿Ì±²È¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¥ê¥Î¥Ù¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ÎÊë¤é¤·¿´ÃÏ¤Î°ã¤¤¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ°ìÉô²°¤À¤±ÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤ò»Ä¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£ÊÉ¤äÁë¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÅß¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É´¨¤¯²Æ¤Ï½ë¤¤¡£Éô²°¤ÎÆ÷¤¤¤Þ¤Ç²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë°µÅÝÅª¤Ê²÷Å¬À¤Î°ã¤¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·úÊª¤ÎÆâ³°12²Õ½ê¤Ë²¹¼¾ÅÙ·×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ò¤È¤ê¡¢²¹ÅÙ¤äÉÔ²÷»Ø¿ô¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÅÅµ¤Âå¤ò¥°¥é¥Õ¤ÇÉ½¼¨¡£¥µ¡¼¥â¥«¥á¥é¤âÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¸«¤¨¤ë²½¤Î¹©É×¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÇÇ®ÀÇ½¤ÎÂÎ´¶¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ö¼è¤ê¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Êë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ²óÍ·Æ°Àþ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢µÈÅÄ·úÀß¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò³è¤«¤·¤¿¶õ´ÖÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¾¢¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤Ë¤è¤ë¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÀè½Ò¤ÎÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÉô²°¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡Ö¤à¤«¤·¤Î²È¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î²È¡¢²¿¤¬°ã¤¦¤Î¡©ÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤¿²ÆµÙ¤ß¼«Í³¸¦µæ¸þ¤±¤Î´ë²è¤À¡£Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿½»Âð¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¼«Í³¸¦µæ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Ç¡¢»Ô¤Î¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¿ä¿Ê²Ý¤Ë´ë²è¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Æ¾®³Ø¹»¤ËÊç½¸¥Á¥é¥·¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢30Ì¾¤Î¾®³ØÀ¸¤È¤½¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤µ¤ì¡¢¤·¤«¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¸ý¥³¥ß¤Ë¤è¤ëÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥Ó¥ë¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
È¾À¤µªÁ°¤Ë¼«¼Ò¤¬¼ê¤¬¤±¤¿½»Âð¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎBefore¡¦After¤ò¥ê¥¢¥ëÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤·¤¿Resumu Lab.¡Ê¥ê¥¹¥à ¥é¥Ü¡Ë¡£
ºÆ¤Ó½»¤à¿·¤·¤¯½»¤ßÂØ¤¨¤ë¤Î°ÕÌ£¤Î¡ÖRe¡§½»¤à¡×¤Ë¡¢Êë¤é¤·¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ä¸¦µæ»ÜÀß¡Ê laboratory ¡Ë¤ÎÎ¬¸ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖLab.¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌ¿Ì¾¡£
¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢ÀÇ½¸þ¾å¤ÎÂÎ´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Êë¤é¤·¤Î¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇºà¡¦¿§Ä´¡¦¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾å¼Á¤Ê¤·¤Ä¤é¤¨¡£Âç¤¤ÊÁë¤ò²ð¤·¤ÆLDK¤ÈÃæ´ÖÎÎ°è¤ÎÅÚ´Ö¤È³°¤ÎÄ¯Ë¾¤äÄí¤Ê¤ÉÃæ¤È³°¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡£ÏÂ¤ÈËÌ²¤¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡£¤½¤ì¤éÍ×ÁÇ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿´¤ÎË¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë½»¤Þ¤¤¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸å±ç¡§¹â¾¾»Ô¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ ¿Æ¸æ¤µ¤ó¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¤à¤«¤·¤Î²È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥Î¥ÙÁ°¤Î¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç»Ä¤·¤¿£²³¬¤ÎÏÂ¼¼¡£50Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î·úÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÉ¤ÏÅÚÊÉ¡¢Áë¤â°ìËç¥¬¥é¥¹¡£ÃÇÇ®À¤Î°ã¤¤¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¡¢²È¤ÎÎò»Ë¤ò¾ð½ïÅª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤¬´°À®¤·¤Æ°ìÇ¯È¾¤¬·Ð¤Á¡¢¥ê¥Î¥Ù¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤âÁÀ¤¤ÄÌ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¿·»ö¶È¡£¤·¤«¤·¡¢²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤ÈµÈÅÄ»á¤Ï¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿·ÃÛ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê°ìÅ¡°ìÅ¡¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Î×µ¡±þÊÑ¤ÊÉé²Ù¤Î¤«¤«¤ëÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤Ç¾ÍèÅª¤Ë¿·ÃÛ¤È¥ê¥Î¥Ù¤¬È¾¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¾¢¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡©¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¿·ÃÛ¤ò´«¤á¡¢¥ê¥Î¥ÙÂÐ±þ¤Ï¼«¼Ò¤Ç·ú¤Æ¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¤ß¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÀìÌç²ñ¼Ò¤ÏÃÇÇ®¡¦µ¤Ì©¤Îµ»½Ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤È¥ê¥Î¥Ù¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢Å¬Àµ¤Ê¸«Î©¤Æ¤ò¤·¤ÆÎ¾Êý¤ÎÄó°Æ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¡£¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê²ÁÃÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¸«¹ç¤Ã¤¿²Á³Ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¡£¤À¤«¤é¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÇ½¸þ¾å¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¾¢¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤È¼«Éé¡¢¾¡»»¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃÏ°è¥Ó¥ë¥À¡¼¤ÎÆ»¤ò¥ê¥Î¥Ù¤ÇÀÚ¤êÂó¤¯Ä©Àï¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
50Ç¯·Ð¤Ã¤¿½»Âð¤Î¤¿¤á¡¢¿å¤Þ¤ï¤ê¤ÎÅÚÂæ¤äÃì¤¬Éå¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¸Å¤¤½»Âð¤ò²òÂÎ¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ë»º¶ÈÇÑ´þÊª¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤éÃúÇ«¤Ë²þ½¤¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
before
ÃÛ50Ç¯¤Î2³¬·ú½»Âð¡£Á°½êÍ¼Ô¤¬Ìó10Ç¯´Öµï½»¤·¡¢¤½¤Î¸åÄÂÂß¤Î¼Ú²È¤È¤·¤Æ40Ç¯¶á¤¯³èÍÑ¡£
after
·úÊª·Á¾õ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ³è¤«¤·´Ö¼è¤ê¤ò°ì¿·¡££²³¬¤Ë¤ÏÂÎ´¶¥ë¡¼¥à¡¢ÀâÌÀÅ¸¼¨¼¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Reform Data
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§32.37ÄÚ¡¿ÌÚÂ¤2³¬·ú¡¿ÃÛÇ¯¿ô¡§1977Ç¯¤Ë½×¹©¡¦ÃÛ49Ç¯¡¿¥¨¥ê¥¢¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»ÔÌ¶ÎéÄ®
ÃÇÇ®¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÀÇ½²þÁ±¡§¾Ê¥¨¥Í¶èÊ¬ 6ÃÏ°è
²þ½¤Á°UAÃÍ¡§3.89 W/m²K ²þ½¤¸åUAÃÍ¡§0.36W/m²¡¦K CÃÍ¡§1.01㎠¡¿Ö
¤Þ¤ë¤´¤ÈÃÇÇ®¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢º£¤¢¤ë½»¤Þ¤¤¤ò¡¢°ìÅï¤Þ¤ë¤´¤ÈÃÇÇ®²þ½¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹âÀÇ½½»Âð²½¤Ç¤¤ëÀè¿Ê¤Î¹©Ë¡¡£¤¹¤°¤ì¤¿ÀÇ½¤ÎÃÇÇ®ºà¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÉ¡¦Å·°æ¡¦¾²¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¤¤¤¡¢¹âÃÇÇ®¤ÎÁë¤ä¸¼´Ø¥É¥¢¤Ë¸ò´¹¡£³°µ¤²¹¤Î±Æ¶Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢²÷Å¬¡¦·ò¹¯¡¦¾Ê¥¨¥Í¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
About LIXIL
LIXIL¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬´ê¤¦Ë¤«¤Ç²÷Å¬¤Ê½»¤Þ¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¥È¥¤¥ì¡¢¤ªÉ÷Ï¤¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¤Î¿å¤Þ¤ï¤êÀ½ÉÊ¤ÈÁë¡¢¥É¥¢¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î·úºàÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¡¢Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÅÁÅý¤òÁÃ¤Ë¡¢INAX¡¢GROHE¡¢American Standard¡¢TOSTEM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿ô¡¹¤ÎÀ½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëµ»½Ñ¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¿Í¤Ó¤È¤Î¤è¤êÎÉ¤¤Êë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßÌó53,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢À¤³¦150¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëLIXIL¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËèÆüÀ¤³¦¤Ç10²¯¿Í°Ê¾å¤Î¿Í¤Ó¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLIXIL¡Ê¾Ú·ô¥³¡¼¥È゙: 5938¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î´ü¤Ë1Ãû5,047²¯±ß¤ÎÏ¢·ëÇä¾å¹â¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LIXIL¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.lixil.com/jp/
