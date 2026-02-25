¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¢¤½¤Ó¤È°ÂÁ´¤ò¡¢¼Ò²ñ¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤ë¡¡¡Ö»Ò¶¡PSC¥Þ¡¼¥¯¡×³«»Ï¤È¡¢¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡Ú¡Ö»Ò¶¡PSC¥Þ¡¼¥¯¡×Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡§¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¿·´ð½à¡Û
2025Ç¯12·î25Æü¤è¤ê¡¢¾ÃÈñÀ¸³èÍÑÀ½ÉÊ°ÂÁ´Ë¡¡Ê¾Ã°ÂË¡¡Ë¤Î²þÀµ¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆýÍÄ»ùÍÑ¡Ê3ºÐÌ¤Ëþ¸þ¤±¡Ë´á¶ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Êµ¬À©¡Ö»Ò¶¡PSC¥Þ¡¼¥¯¡×À©ÅÙ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼è°ú¤Î³ÈÂç¡¢ÆÃ¤Ë³¤³°»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¼è°ú¤ÎÁý²Ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤ä°ÂÁ´À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆýÍÄ»ù¤¬»ÈÍÑ¤·¡¢¼§ÀÐ¥Ü¡¼¥ë¤Î¸í°û¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¹ï¤Ê»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¼õ¤±¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¤ÎÀÕÇ¤½êºß¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢°ÂÁ´´ð½à¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¡£
º£¸å¤Ï¡¢À½Â¤¡¦Í¢Æþ»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ñ¤¬Äê¤á¤ëµ»½Ñ´ð½à¤Ø¤ÎÅ¬¹ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ë¤è¤ë¡ÖÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡×¤ä¡Ö»ÈÍÑ¾å¤ÎÃí°Õ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Ù¹ðÉ½¼¨¤¬¸·³Ê¤ËµÁÌ³²½¤µ¤ì¤Þ¤¹ ¡£
¡Ú¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¡Ö°ÂÁ´¤Î¤½¤ÎÀè¡×¤Ø¤Î´ê¤¤¡Û
¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ³«»Ï¤ò¼õ¤±¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸þ¤±´á¶ñ¤Î°ÂÁ´À¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Ê2026Ç¯1·î¡¢»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä20¡Á40ÂåÊÝ¸î¼Ô¡¢300¿ÍÂÐ¾Ý¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È²óÅú¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î°ÂÁ´À¤Ø¤Î¹â¤¤°Õ¼±¤È¡¢À©ÅÙÇ§ÃÎ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ´á¶ñÁª¤Ó¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´á¶ñÁª¤Ó¤Ï¡Ö°ÂÁ´À¡×¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¡ÖÇ¼ÆÀ´¶¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë
73.7¡ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸þ¤±´á¶ñ¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë´ð½à¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´À¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬´á¶ñ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§58.3¡ó¤¬¡ÖÂÐ¾Ý·îÎð¡¦Ç¯Îð¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Î²æ¤¬»Ò¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢È¯Ã£¡¦ÃÎ°é¤Ø¤Î´óÍ¿¡§46.3¡ó¤¬¡ÖÈ¯Ã£¡¦ÃÎ°é¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£¤¢¤½¤Ó¤Î¼Á¤ÎÄÉµá¡§¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤è¤¯Í·¤Ö¤«¡Ê33.7¡ó¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Ã±¤Ê¤ë¥â¥Î¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÁ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤½¤Ó¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ÂÁ´À¡×¤ÏÀäÂÐ¾ò·ï¤À¤¬¡¢¡Ö»Ò¶¡PSC¥Þ¡¼¥¯¡×¿·À©ÅÙ¤ÎÇ§ÃÎ¤Ë¤Ï²ÝÂê
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»Ò¶¡PSC¥Þ¡¼¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï40.3¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¡Ö¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¤ï¤º¤«8.0¡ó¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°½ÐÀè¤Ë¤Ï¡Ö°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ä¶¡×¤È¡Ö¸òÎ®¡¦ÂÎ¸³¡×¤ò´üÂÔ
3ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÆýÍÄ»ù¤È¤Î³°½ÐÀè¤òÁª¤ÖºÝ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÊªÍýÅª¤Ê°Â¿´´¶¤È¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ÂÁ´¤ËÍ·¤Ù¤ë¡Ê57.3¡ó¡Ë¡×¡Ö±ÒÀ¸Åª¡Ê43.7¡ó¡Ë¡×¡Ö¼øÆý¼¼Åù¤ÎÀßÈ÷¡Ê42.7¡ó¡Ë¡×¤¬¥È¥Ã¥×3¡£
¤Þ¤¿¡Ö¼þ°Ï¤Ëµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¡Ê37.7¡ó¡Ë¡×¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¡ÖÆ±¤¸Ç¯º¢¤Î»Ò¡¦¿Æ¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë¡Ê22.0¡ó¡Ë¡×¡ÖÀìÌç²È¤ä°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡Ê19.3¡ó¡Ë¡×¤³¤È¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡§¥â¥Î¡Ê´á¶ñ¡Ë¤È¥³¥È¡ÊÂÎ¸³¡Ë¤Ç±þ¤¨¤ë¡Û
º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°ÂÁ´¤ÏÁ°Äó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÀ®Ä¹¤ä¸òÎ®¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤¬ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÄó¾§¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤¢¤½¤Ó¤ÎÍýÇ°¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·¤¿¤ÊË¡Åªµ¬À©¤Î³«»Ï¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÃ±¤Ê¤ëÅ¬¹ç´ð½à¤Î½å¼é¤ËÎ±¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤¯¡¢¹¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥Þ¤¬ËÜµ¤¤Ç´î¤Ö¡Ö¥Þ¥¹¥È¥Ï¥Ö10Áª¡×
¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢2025Ç¯¤ÎÈÎÇä¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤òÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯10¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª¤·¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Î¸·¤·¤¤°ÂÁ´´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÀ¼¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¬»Ò¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÍ·¤Ö¤Î¤«¡×¡ÖÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦´Ø¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¹ØÆþÁ°¤Ë¤¢¤½¤Ó¤Î»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÁª¤Ö¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¡Öº£¤Î·îÎð¤Ë¤Ê¤¼¤³¤Î¤¢¤½¤Ó¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯Ã£³ØÅª¤Ê»ëÅÀ¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÊÝ¸î¼Ô¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ï¤¬»Ò¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤¢¤½¤ÓÆ»¶ñ¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://ec.bornelund.co.jp/shop/pages/campaign_musthave_babytoys.aspx
2. ¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¤¢¤½¤Ó¾ì¤Ç¹¤¬¤ë¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥à¡×
¾¯»Ò²½¤ä³Ë²ÈÂ²²½¤Ë¤è¤êÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬´õÇö²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¤ë¡Ö¸É°é¤Æ¡×¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤Æ¤ë¤´²ÈÄí¤Ï³°½Ðµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¡¢²È°Ê³°¤Ç¿Æ»Ò¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¤¢¤½¤Ó¾ì¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬°ÂÁ´¤Ë¡¢¤½¤·¤Æµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Îµï¾ì½ê¡É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤½¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¿Æ»Ò¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¤¸·îÎð¤Î¤´²ÈÂ²¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢0ºÐ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¸þ¤±¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈPLAYTIME¡×¤ò³«ºÅ¡£¿Æ»Ò¤Î¼¼Æâ¤¢¤½¤Ó¾ì¡Ö¥¥É¥¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ä¡Ö1ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¡×¤Ê¤É¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸·îÎð¤Î²ÈÂ²¤È¸òÎ®¤Ç¤¤Æ°Â¿´¤·¤¿¡×¡ÖÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁêÃÌ¤Ç¤¡¢µ¤»ý¤Á¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö²È¤Ç¤Î¤¢¤½¤Ó¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¿Æ»Ò¤¬°Â¿´¤·¤Æ½¸¤¤¡¢»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀÖ¤Á¤ã¤ó¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎã¡Û
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈPLAYTIME
Á´¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î0ºÐ¸þ¤±¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£·îÎð¤´¤È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤¢¤½¤Ó¤ä¿Æ»Ò¤Î¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸·îÎð¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¾ðÊó¸ò´¹¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëº£¤Î»þ´ü¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¹¥¤¤Ê¤¢¤½¤Ó¤äÀ¼³Ý¤±¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¡£¤ª¤ß¤ä¤²ÉÕ¤¡£
https://www.bornelund.co.jp/page/akachan-playtime
¥Ü¥Ö¥ë¥¹ ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î4¿Í¤Ë°ì¿Í¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÉÍ·¤Ù¤ë²È¶ñ¡É¥Ü¥Ö¥ë¥¹¡£¤³¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÆýÍÄ»ù´ü¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤ÎÆ°¤¤ò°ú¤½Ð¤¹Í·¤ÓÊý¤ò¤´¾Ò²ð¡£¿Æ»Ò¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤ß¤ä¤²ÉÕ¤¡£
https://ec.bornelund.co.jp/shop/pages/campaign_bobles.aspx
¤Ï¤¤¤Ï¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¹¤¤¤¢¤½¤Ó¾ìÆâ¤Ç¡¢¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤¢¤½¤Ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÀ½Â·¿¥«¡¼¥É¤ËÂ·¿¤ò¤È¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£10¡Á14»þ¤Þ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¸å¤Î»þ´Ö¤âÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÊÆþÂà¾ì¼«Í³¡Ë
https://kidokid.bornelund.co.jp/campaign/haihai-challenge
1ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ
1ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ï¡¢¥¥É¥¥É¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¡¼¥À¡¼¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯¤¢¤½¤Ó¤Ç¤ª½Ë¤¤¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÂç·¿Í·¶ñ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÈÀ®Ä¹¤Î¤è¤í¤³¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¤ê¡£¾ìÆâ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Î¹ç¾§¤â¡£ÆÃÀ½Â·¿¥«¡¼¥É¤ËÂ·¿¤ò¤È¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
https://kidokid.bornelund.co.jp/campaign/first-birthday
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
TEL¡§0120-358-518¡Ê·î¡Á¶â 10:00¡Á17:00¡Ë
2025Ç¯12·î25Æü¤è¤ê¡¢¾ÃÈñÀ¸³èÍÑÀ½ÉÊ°ÂÁ´Ë¡¡Ê¾Ã°ÂË¡¡Ë¤Î²þÀµ¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆýÍÄ»ùÍÑ¡Ê3ºÐÌ¤Ëþ¸þ¤±¡Ë´á¶ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Êµ¬À©¡Ö»Ò¶¡PSC¥Þ¡¼¥¯¡×À©ÅÙ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼è°ú¤Î³ÈÂç¡¢ÆÃ¤Ë³¤³°»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¼è°ú¤ÎÁý²Ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤ä°ÂÁ´À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆýÍÄ»ù¤¬»ÈÍÑ¤·¡¢¼§ÀÐ¥Ü¡¼¥ë¤Î¸í°û¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¹ï¤Ê»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¼õ¤±¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¤ÎÀÕÇ¤½êºß¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢°ÂÁ´´ð½à¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¡£
¡Ú¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¡Ö°ÂÁ´¤Î¤½¤ÎÀè¡×¤Ø¤Î´ê¤¤¡Û
¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ³«»Ï¤ò¼õ¤±¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸þ¤±´á¶ñ¤Î°ÂÁ´À¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Ê2026Ç¯1·î¡¢»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä20¡Á40ÂåÊÝ¸î¼Ô¡¢300¿ÍÂÐ¾Ý¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È²óÅú¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î°ÂÁ´À¤Ø¤Î¹â¤¤°Õ¼±¤È¡¢À©ÅÙÇ§ÃÎ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ´á¶ñÁª¤Ó¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´á¶ñÁª¤Ó¤Ï¡Ö°ÂÁ´À¡×¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¡ÖÇ¼ÆÀ´¶¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë
73.7¡ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸þ¤±´á¶ñ¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë´ð½à¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´À¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬´á¶ñ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§58.3¡ó¤¬¡ÖÂÐ¾Ý·îÎð¡¦Ç¯Îð¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Î²æ¤¬»Ò¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢È¯Ã£¡¦ÃÎ°é¤Ø¤Î´óÍ¿¡§46.3¡ó¤¬¡ÖÈ¯Ã£¡¦ÃÎ°é¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£¤¢¤½¤Ó¤Î¼Á¤ÎÄÉµá¡§¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤è¤¯Í·¤Ö¤«¡Ê33.7¡ó¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Ã±¤Ê¤ë¥â¥Î¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÁ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤½¤Ó¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ÂÁ´À¡×¤ÏÀäÂÐ¾ò·ï¤À¤¬¡¢¡Ö»Ò¶¡PSC¥Þ¡¼¥¯¡×¿·À©ÅÙ¤ÎÇ§ÃÎ¤Ë¤Ï²ÝÂê
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»Ò¶¡PSC¥Þ¡¼¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï40.3¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¡Ö¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¤ï¤º¤«8.0¡ó¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
³°½ÐÀè¤Ë¤Ï¡Ö°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ä¶¡×¤È¡Ö¸òÎ®¡¦ÂÎ¸³¡×¤ò´üÂÔ
3ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÆýÍÄ»ù¤È¤Î³°½ÐÀè¤òÁª¤ÖºÝ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÊªÍýÅª¤Ê°Â¿´´¶¤È¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ÂÁ´¤ËÍ·¤Ù¤ë¡Ê57.3¡ó¡Ë¡×¡Ö±ÒÀ¸Åª¡Ê43.7¡ó¡Ë¡×¡Ö¼øÆý¼¼Åù¤ÎÀßÈ÷¡Ê42.7¡ó¡Ë¡×¤¬¥È¥Ã¥×3¡£
¤Þ¤¿¡Ö¼þ°Ï¤Ëµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¡Ê37.7¡ó¡Ë¡×¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¡ÖÆ±¤¸Ç¯º¢¤Î»Ò¡¦¿Æ¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë¡Ê22.0¡ó¡Ë¡×¡ÖÀìÌç²È¤ä°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡Ê19.3¡ó¡Ë¡×¤³¤È¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡Ú¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡§¥â¥Î¡Ê´á¶ñ¡Ë¤È¥³¥È¡ÊÂÎ¸³¡Ë¤Ç±þ¤¨¤ë¡Û
º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°ÂÁ´¤ÏÁ°Äó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÀ®Ä¹¤ä¸òÎ®¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤¬ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÄó¾§¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤¢¤½¤Ó¤ÎÍýÇ°¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·¤¿¤ÊË¡Åªµ¬À©¤Î³«»Ï¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÃ±¤Ê¤ëÅ¬¹ç´ð½à¤Î½å¼é¤ËÎ±¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤¯¡¢¹¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥Þ¤¬ËÜµ¤¤Ç´î¤Ö¡Ö¥Þ¥¹¥È¥Ï¥Ö10Áª¡×
¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢2025Ç¯¤ÎÈÎÇä¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤òÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯10¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª¤·¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Î¸·¤·¤¤°ÂÁ´´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÀ¼¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¬»Ò¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÍ·¤Ö¤Î¤«¡×¡ÖÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦´Ø¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¹ØÆþÁ°¤Ë¤¢¤½¤Ó¤Î»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÁª¤Ö¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¡Öº£¤Î·îÎð¤Ë¤Ê¤¼¤³¤Î¤¢¤½¤Ó¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯Ã£³ØÅª¤Ê»ëÅÀ¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÊÝ¸î¼Ô¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ï¤¬»Ò¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤¢¤½¤ÓÆ»¶ñ¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://ec.bornelund.co.jp/shop/pages/campaign_musthave_babytoys.aspx
2. ¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¤¢¤½¤Ó¾ì¤Ç¹¤¬¤ë¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥à¡×
¾¯»Ò²½¤ä³Ë²ÈÂ²²½¤Ë¤è¤êÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬´õÇö²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¤ë¡Ö¸É°é¤Æ¡×¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤Æ¤ë¤´²ÈÄí¤Ï³°½Ðµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¡¢²È°Ê³°¤Ç¿Æ»Ò¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¤¢¤½¤Ó¾ì¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬°ÂÁ´¤Ë¡¢¤½¤·¤Æµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Îµï¾ì½ê¡É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤½¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¿Æ»Ò¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¤¸·îÎð¤Î¤´²ÈÂ²¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¡¼¥Í¥ë¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢0ºÐ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¸þ¤±¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈPLAYTIME¡×¤ò³«ºÅ¡£¿Æ»Ò¤Î¼¼Æâ¤¢¤½¤Ó¾ì¡Ö¥¥É¥¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ä¡Ö1ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¡×¤Ê¤É¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸·îÎð¤Î²ÈÂ²¤È¸òÎ®¤Ç¤¤Æ°Â¿´¤·¤¿¡×¡ÖÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁêÃÌ¤Ç¤¡¢µ¤»ý¤Á¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö²È¤Ç¤Î¤¢¤½¤Ó¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¿Æ»Ò¤¬°Â¿´¤·¤Æ½¸¤¤¡¢»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀÖ¤Á¤ã¤ó¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎã¡Û
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈPLAYTIME
Á´¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î0ºÐ¸þ¤±¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£·îÎð¤´¤È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤¢¤½¤Ó¤ä¿Æ»Ò¤Î¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸·îÎð¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¾ðÊó¸ò´¹¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëº£¤Î»þ´ü¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¹¥¤¤Ê¤¢¤½¤Ó¤äÀ¼³Ý¤±¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¡£¤ª¤ß¤ä¤²ÉÕ¤¡£
https://www.bornelund.co.jp/page/akachan-playtime
¥Ü¥Ö¥ë¥¹ ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î4¿Í¤Ë°ì¿Í¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÉÍ·¤Ù¤ë²È¶ñ¡É¥Ü¥Ö¥ë¥¹¡£¤³¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÆýÍÄ»ù´ü¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤ÎÆ°¤¤ò°ú¤½Ð¤¹Í·¤ÓÊý¤ò¤´¾Ò²ð¡£¿Æ»Ò¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤ß¤ä¤²ÉÕ¤¡£
https://ec.bornelund.co.jp/shop/pages/campaign_bobles.aspx
¤Ï¤¤¤Ï¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¹¤¤¤¢¤½¤Ó¾ìÆâ¤Ç¡¢¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤¢¤½¤Ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÀ½Â·¿¥«¡¼¥É¤ËÂ·¿¤ò¤È¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£10¡Á14»þ¤Þ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¸å¤Î»þ´Ö¤âÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÊÆþÂà¾ì¼«Í³¡Ë
https://kidokid.bornelund.co.jp/campaign/haihai-challenge
1ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ
1ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ï¡¢¥¥É¥¥É¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¡¼¥À¡¼¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯¤¢¤½¤Ó¤Ç¤ª½Ë¤¤¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÂç·¿Í·¶ñ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÈÀ®Ä¹¤Î¤è¤í¤³¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¤ê¡£¾ìÆâ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Î¹ç¾§¤â¡£ÆÃÀ½Â·¿¥«¡¼¥É¤ËÂ·¿¤ò¤È¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
https://kidokid.bornelund.co.jp/campaign/first-birthday
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
TEL¡§0120-358-518¡Ê·î¡Á¶â 10:00¡Á17:00¡Ë