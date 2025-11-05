グッドプラクティス初展示！全国から約500社が集結する国内最大級のものづくり・サービスの展示商談会 「中小企業 新ものづくり・新サービス展」開催 会期：2025年12月16日（火）～18日（木） 会場：東京ビッグサイト 東７・８ホール ／ 入場料：無料

全国中小企業団体中央会（東京都中央区、会長：森 洋）は、12月16日（火）～12月18日（木）まで、全国の中小企業約500社が一堂に会する、国内最大級のものづくり・サービスの展示商談会「中小企業 新ものづくり・新サービス展」を、東京ビッグサイト東７・８ホールにて開催します。

【昨年の様子】

本展は、ものづくり補助金を活用した全国の中小企業が一堂に会し、各社が開発した新製品・サービス・技術等の様々な分野の成果を、新たなビジネスにつなげることを目的に開催するオールジャンルの展示商談会です。

11回目を迎える今年のテーマは「未来に挑戦する、創造力に出会う」。

今回はものづくり補助金を活用し、事業化に向けた取り組みを紹介する「ものづくり・商業・サービス補助金成果活用 グッドプラクティス集（以下グッドプラクティス集）」に掲載された企業をパネルで紹介するほか、「グッドプラクティス集」掲載企業の方をお招きし、パネルディスカッションを開催。実際に成果を出した取り組みや、補助金活用の工夫・課題・効果などを企業目線で語っていただきます。

会場にはおよそ500社の企業が「製造・加工テクノロジー」「くらし・ヘルスケア」「素材・環境・インフラ」「情報・DX」の4つのゾーンに分かれ、ものづくり補助金を活用して作り出した、各社の一押しの新商品等をずらりと展示します。

このほか、最新のロボット型スーツ「スケルトニクス」を用いた対戦型エンターテインメント「R-FIGHT（ロボットファイト）」を体験できる特別企画を実施。「人の動きを拡張する最先端ロボット技術」が結集された、“身体拡張”という未来のモノづくりの可能性を楽しみながら、製造業の技術を集結させたロボットゲームを体験することができます。

【開催概要】

■名称：ものづくり補助事業展示商談会「中小企業 新ものづくり・新サービス展」

■会期：12月16日（火）～12月18日（木）10:00～17:00※

※16日は11:00開場。18日は16:00閉場

■会場：東京ビッグサイト 東７・８ホール

■入場料：無料

■出展者数：ブース出展 約500社（予定）

■ゾーン：「製造・加工テクノロジー」「くらし・ヘルスケア」「素材・環境・インフラ」「情報・DX」(４ゾーン)

■主催：全国中小企業団体中央会

■後援：経済産業省、独立行政法人中小企業基盤整備機構、一般社団法人日本経済団体連合会

株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫、日本商工会議所、

全国商工会連合会 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)

独立行政法人国際協力機構(JICA)、都道府県中小企業団体中央会

■webサイト：https://www.shin-monodukuri-shin-service.jp/

《 特別企画 》

「グッドプラクティス集」掲載企業特別展示

「グッドプラクティス集」は、ものづくり補助金を活用し、「革新的サービス開発」・「試作品開発」・「生産プロセスの改善」等を行うための設備投資などを行い、補助事業終了後に、その成果を販路開拓や取引拡大、売上や収益等の増加に向けて、事業として定着させる「事業化」に向けた取り組みを紹介する事例集です。

会場では「グッドプラクティス集」に掲載された企業をパネルで紹介します。

「R-FIGHT（ロボットファイト）」

R -FIGHTは、ロボット型スーツを装着し、パイロットとして戦う新感覚のテクノロジースポーツです。対戦は基本的に「1vs1」。機体に内蔵されたセンサーが打撃を判定し、格闘ゲームの世界に飛び込んだような臨場感を味わえます。10 年にわたる試作と改良を重ねた、誰もが安心して楽しめる競技です。

《セミナー》

■12/16（火）

11:30～12:30

GRAPH 代表取締役 北川 一成氏

脱「印刷会社」で自社ブランドを確立～北川流「逆転経営術」～

13:30～14:30

ネオマデザイン株式会社 代表取締役 CEO/PlayStation4次世代UI・UX開発プロジェクトリーダー 河野 道成氏

ユーザー視点の落とし穴～エンジニア、マーケッター、デザイナーは どこを向いて開発すべきか～

■12/17（水）

11:00～12:00

ダイヤ精機株式会社代表取締役 諏訪 貴子氏

中小企業における経営改革の実践～日本のものづくりを支える～

13:30～14:30

経済産業省貿易経済安全保障局技術調査・流出対策室長 山下 浩司氏

経済安全保障の観点からの技術流出対策について

■12/18（木）

11:00～12:00

株式会社都築経営研究所代表取締役／元ローソン･ジャパン社長 都築 冨士男氏

連携力により危機をチャンスに

※セミナーの聴講はWebサイトでの事前来場登録と予約が必要です

※最新のセミナー情報はWeb サイトをご覧ください（随時更新）

※講師やテーマ等は予告なく変更することがあります