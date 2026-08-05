たくさんの出会いと別れを経験してきたわんちゃんと、そんなわんちゃんを最後まで見守った投稿主さんとの思い出に、感動の涙が寄せられています。

わんちゃんを想う投稿主さんの優しさは、「胸がいっぱいになるほどの愛情をありがとう」「かわいい。ほんとに幸せだったと思います」と、温かなコメントが続々と寄せられ、記事執筆時点で9万2000回再生の反響を呼んでいます。

【動画：おじいちゃんの家に行くと、なぜか『鎖に繋がれた犬』がいて…思わず涙する『家族を二度失った犬の物語』】

ある日、おじいちゃんのおうちにいたパールちゃん

TikTokアカウント『やま』に投稿されたのは、大切な人と二度の別れを経験したわんちゃんが最後にたどり着いた、幸せの光景。

ある日、投稿主さんがおじいちゃんのおうちに行くと、そこには見たことのないラブラドールレトリバーがいたそう。おじいちゃんに話を聞いてみたところ、どうやら亡くなったお友達が飼っていたわんちゃんを引き取ることになったのだそう。

その日から、投稿主さんはおじいちゃんのおうちに行くと、ラブラドールレトリバーのパールちゃんと一緒に遊んだり、たくさんおしゃべりをしたりして、少しずつ仲良しになっていったといいます。

おじいちゃんから受け取った『命のバトン』

それからしばらくたつと、おじいちゃんもお友達のいる天国へと旅立つことに。二度、大切な人に先立たれたパールちゃん。そんなパールちゃんを、投稿主さんはおうちへ迎え入れることにしたのでした。

おじいちゃんと一緒に暮らしていた時はお庭で生活をしていたため、おうちの中での慣れない環境に、初めの頃はストレスを感じている様子も見られたとのこと。そんなパールちゃんが幸せになれるようにと、投稿主さんはたくさんの愛情を注ぎ、雨の日も雪の日もパールちゃんの好きな場所に連れて行ってあげたそう。

その結果、パールちゃんは投稿主さんにたくさんの笑顔を向けてくれるようになったといいます。

投稿主さんの優しい問いに、思わず涙…

そうして月日が経ち、パールちゃんはおじいちゃんたちが待つ天国へ旅立つことに。最後は癌と向き合い、家族たちに見守られながら、おじいちゃんたちのところへと向かったパールちゃん。そんなパールちゃんに、投稿主さんは「我が家に来て、君は少しでも幸せになれたかな？」と問いかけます。

たくさんの大切な人と出会い、別れを経験してきたパールちゃん。きっと辛いことや悲しいこともあったけれど、パールちゃんのことを何よりも大切に思い、幸せを心から願ってくれる投稿主さんと出会えたパールちゃんは、世界で一番の幸せ者だったことでしょう。

そんな投稿主さんの問いには、たくさんの答えが寄せられることに。「この子は絶対幸せだった！お顔が物語ってます」「『君は少しでも幸せになれたかな？』という言葉に感動しました」「みんなに大切にされて幸せな毎日だったと思います。ありがとうございます」と、感動と感謝の言葉が贈られています。

TikTokアカウント『やま』では、パールちゃんが投稿主さんと過ごした優しい時間や、先住猫のにこ君との思い出が綴られています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「やま」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。