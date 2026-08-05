【タイトル1】「客より従業員の方が大切」カスハラを放置する日本はおかしい！これが世界最高の会社の現実だ

「基地賛成派の意見はいつ教えた？」竹田恒泰が同志社国際高校・校長の自己保身を痛烈批判

竹田恒泰「検察なめんな」暴言検事の初公判に怒り！可視化で暴かれた取り調べの異常性