WBA女子世界アトム級挑戦者決定戦

ボクシングのWBA女子世界アトム級（ライトミニマム級）挑戦者決定戦が7月31日にニュージーランドで行われた。WBA同級6位の和田まどか（DANGAN）が同級3位のエマ・ネスピット（ニュージーランド）と対戦。アウェイの地で1-2の判定負けを喫したが、10回に取られたローブローの判定が物議に。日本ファンはもちろん、海外ファンも異論を唱えている。

最終10回、和田が強烈な左ボディを打ち込んだ。ネスピットをロープ際に追い詰めての一撃。苦悶の表情を浮かべた相手は崩れ落ち、和田はガッツポーズを見せた。しかし、これがローブローの判定に。和田が減点を食らう形となってしまい、結局1-2（93-96、96-93、94-95）の判定負けを喫した。

和田がボディショットを打ち込んだ場面の動画を見た海外ファンにも、ローブローの判定は厳しいように映ったようだ。「どこがローブローなんだ」「クリーンショットだろ」「これは誤審だ」「けしからん！」「なんだこれは」「フェアじゃない」「全然ローブローじゃないじゃん」などと疑問の声が噴出していた。

日本ファンもネット上で不満を爆発させているこの判定。和田を支えた石原雄太トレーナーは自身のXで、「明らかなボディ」によるダウン奪取で10カウントだったと振り返り「アウェーでは倒さなければ勝てないから無理してでも倒したのにそれすら無にされました」「まともな場所で勝負させてあげたいです」と投稿していた。



（THE ANSWER編集部）