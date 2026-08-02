熊本市内で旅館を経営するタレントのスザンヌさん（39）は8月1日、自身のインスタグラムを更新。熊本行きを迷う旅行者に対し、私見を述べました。



【写真】エプロン姿のスザンヌさん 熊本地震後に公開した最新ショット

スザンヌさんは「令和8年熊本地震にて被災された皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます」とし、被災地支援にあたる多くの関係者にも感謝を伝えました。



その上で、「このような発信をすることに迷いもありました」と慎重に言葉を選びながら、少しずつ日常を取り戻し始めた地域があることに言及しました。



「県外から熊本へ旅行に来る予定だったけれど、『行っても大丈夫かな』と迷われている方もいらっしゃると思います」と推察し、「被害が少なかった地域でも、キャンセルが続いていると聞いています。本来なら夏休みの大切な繁忙期。観光業や飲食店をはじめ、たくさんの方が皆さんをお待ちしています。もちろん、無理をする必要はありません。まずはご自身と大切な方の安全が一番です。でも、元気で日常を送れる方は、どうか遠慮せずに熊本を楽しみに来てください」と呼びかけました。



さらに「非常事態であることに変わりはありません。それでも、動ける人が動くこと。営業できる場所が営業を続けること。地域に人の流れや笑顔をつくること。それもまた、熊本を元気にしていくために必要なことだと信じています。経済が止まってしまうことで起こる二次的な影響も、これから向き合っていかなければならない大きな課題です」と経営者目線で訴え、「熊本には、変わらず美味しい食べ物があります。心癒される美しい景色があります。そして、皆さんを笑顔で迎えたいと思っている人たちがいます」「美味しいものを食べること。旅をすること。大切な人と笑うこと。その一つひとつが、熊本を支える力になります」とアピールしました。



ネット上では「大変な中での更新ありがとうございます」「尊敬します」「すばらしい」「こういうときに人間性が出ますね」「スザンヌさんの笑顔に救われる」「太陽です」「無理をせずご自身のことも大切にしてください」「熊本旅行、キャンセルしませんよ」「落ち着いたら絶対に行きますね」などの反応が相次いでいます。



スザンヌさんは熊本市西区で旅館「KAWACHI BASE-龍栄荘-」を経営。震災直後、館内の家族湯と大広間を被災者へ無料開放することを決断し、話題になりました。無料開放の期間は、旅館の公式インスタグラム（＠kawachibase_ryueisou）で。