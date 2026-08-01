◇米女子ゴルフツアー AIG全英女子オープン第3日（2026年8月1日 英国 ロイヤルリザム・アンド・セントアンズGC＝6601ヤード、パー71）

桑木志帆（23＝大和ハウス工業）は2バーディー、4ボギーの73で回り、通算4アンダーで2位をキープした。トップと3打差で最終日を迎える。

U―NEXTのインタビューでは「ボギーが2回来て前半のうちにイーブンに戻したけど、インで2つ落としたのが悔しい」と残念そうに話した。

4番、5番と連続ボギーを叩いて後退した。しかし7番でバンカーから1・5メートルに寄せて最初のバーディーを奪うと、パー3の9番では3メートルにつけて伸ばし、パープレーで折り返した。

一時は首位に立ったが、後半はスコアを伸ばせず、15番、17番とショットのミスからボギーを叩いた。

予選ラウンドはパットの距離感が抜群だったが、この日はカップに届かない場面が目立ち合計34パットとグリーン上で苦しんだ。

「自分のタッチをつくれずに最後まで終わってしまった。パットだけは不安気味に打ってしまった」と反省の言葉を口にした。

それでも首位と3打差。メジャー初優勝を狙える好位置で最終日を迎える。「悔しさの方があるけど、まだ2位タイ。本当にいい位置なので、明日はもっとガンガン行きたい」と自らを鼓舞した。