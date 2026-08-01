「飛ぶほどうまい」と大絶賛！キンキンに冷えた大葉とトマトの冷製パスタ
料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「大葉とトマトの冷製パスタ」を公開しました。しらっちさんが「夏はこれだけ作ればOK」と太鼓判を押す、材料を混ぜるだけで手軽に作れる本格的な冷製パスタのレシピを紹介しています。
ボウルにキンキンに冷やしたカッペリーニを入れ、角切りにしたトマトと細かくカットした大葉をたっぷりと乗せます。そこにオリーブオイル、レモン汁、ほんだしを加えて混ぜ合わせるだけの簡単調理ですが、しらっちさんは「材料を混ぜるだけでこの完成度はマジでバグです」と、手軽さと美味しさの両立を力説しています。
仕上げの工程では、アジシオを10振りほど入れて味を調えます。「美味そう過ぎでしょ」と声を弾ませながら器に美しく盛り付け、最後にブラックペッパーを散らせば完成です。出来上がったパスタを一口食べると、しらっちさんは「これヤバ」「飛ぶほどうまい」と大絶賛。「これ箸止まらんぜ」と、さっぱりとしながらも旨味たっぷりの味わいにすっかり魅了された様子を見せました。
暑い季節にぴったりの、手軽に作れる冷製パスタ。さっぱりとした一皿を楽しみたい日のメニューに、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・カッペリーニ 160g
・トマト 250g
・大葉 10枚
・オリーブオイル 大さじ1
・レモン汁 小さじ2
・ほんだし 小さじ1.5
・アジシオ ひとつまみ
・ブラックペッパー 適量
［作り方］
1. トマトは角切りに、大葉は細かくカットし、カッペリーニはキンキンに冷やしておく。
2. ボウルにカッペリーニ、トマト、大葉を入れる。
3. オリーブオイル、レモン汁、ほんだしを加えて、よく混ぜ合わせる。
4. アジシオをひとつまみ（10振り程度）加えて味を調え、さらに混ぜ合わせる。
5. 器に盛り付け、仕上げにブラックペッパーを適量ふりかけて完成。
ボウルにキンキンに冷やしたカッペリーニを入れ、角切りにしたトマトと細かくカットした大葉をたっぷりと乗せます。そこにオリーブオイル、レモン汁、ほんだしを加えて混ぜ合わせるだけの簡単調理ですが、しらっちさんは「材料を混ぜるだけでこの完成度はマジでバグです」と、手軽さと美味しさの両立を力説しています。
仕上げの工程では、アジシオを10振りほど入れて味を調えます。「美味そう過ぎでしょ」と声を弾ませながら器に美しく盛り付け、最後にブラックペッパーを散らせば完成です。出来上がったパスタを一口食べると、しらっちさんは「これヤバ」「飛ぶほどうまい」と大絶賛。「これ箸止まらんぜ」と、さっぱりとしながらも旨味たっぷりの味わいにすっかり魅了された様子を見せました。
暑い季節にぴったりの、手軽に作れる冷製パスタ。さっぱりとした一皿を楽しみたい日のメニューに、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・カッペリーニ 160g
・トマト 250g
・大葉 10枚
・オリーブオイル 大さじ1
・レモン汁 小さじ2
・ほんだし 小さじ1.5
・アジシオ ひとつまみ
・ブラックペッパー 適量
［作り方］
1. トマトは角切りに、大葉は細かくカットし、カッペリーニはキンキンに冷やしておく。
2. ボウルにカッペリーニ、トマト、大葉を入れる。
3. オリーブオイル、レモン汁、ほんだしを加えて、よく混ぜ合わせる。
4. アジシオをひとつまみ（10振り程度）加えて味を調え、さらに混ぜ合わせる。
5. 器に盛り付け、仕上げにブラックペッパーを適量ふりかけて完成。
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