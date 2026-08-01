人気コンパクトミニバンの需要とは？

自販連（日本自動車販売協会連合会）が発表したデータによると、2026年1月から6月の乗用車ブランド通称名別販売台数でトヨタ「シエンタ」は6万2805台を記録し、ヤリスに次ぐ全体2位を獲得しました。

高い人気を誇るシエンタですが、実際にどのような需要があるのか販売店に取材しました。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「“最新”シエンタ」です！（59枚）

シエンタは、扱いやすいボディサイズに7人乗りの利便性を組み合わせたコンパクトミニバンとして2003年9月に誕生しました。

現行モデルとなる3代目は2022年8月23日にフルモデルチェンジして登場しています。プラットフォームにはTNGAプラットフォーム（GA-B）を新設計で採用し、上質な乗り心地と操縦安定性を両立した設計です。

ボディサイズは全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mm-1715mm、ホイールベース2750mmです。乗車定員は5人乗りと7人乗りから選択できます。

エクステリアは、広い室内空間と取り回しの良さを表したシンプルなモチーフ「シカクマル」を採用。ベルトラインを水平に保った大きなキャビンや、良好な視界と運転しやすい見切りが表現されたウィンドウが特徴です。

インテリアは乗員が心地よい室内空間と使う楽しさを感じることが出来る、愛着のわくデザインを追求。シカクマルモチーフを基調としたシンプルかつ統一感のあるデザインです。

パワートレインは1.5リッターガソリンエンジンにDirect Shift-CVTを組み合わせたガソリンモデルと、エンジンとモーターを組み合わせたシリーズパラレルハイブリッドモデルの2種類が搭載されています。

駆動方式はガソリン車が2WD、ハイブリッド車は2WDまたはE-Fourlから選択可能です。

燃費性能はWLTCモードでガソリン車が最大18.4km／L、ハイブリッド車は最大28.4km／Lを達成しています。

安全装備では予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」が全グレードに標準装備。ドライバーの安心なドライブをサポートします。

そんな3代目シエンタは登場後も改良が続けられてきました。

2024年5月の一部改良では「プラチナホワイトパールマイカ」など新色が追加。さらにZ・Gグレードではパノラミックビューモニター、Xグレードのガソリン車にはスマートエントリー＆スタートシステムが標準装備化されました。

2025年8月には電動パーキングブレーキ・ブレーキホールド機能の全グレード標準装備化に加え、レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）を始めとする安全装備が全グレードで拡充されています。

価格（消費税込）は、エントリーグレードのX（ガソリン車・2WD・5人乗り）の207万7900円から最上級グレードZ（ハイブリッド車・E-Four・7人乗り）の332万2000円まで幅広いラインナップとなっています。

こうした幅広いラインナップを持つシエンタですが、実際どのようなユーザーに支持されているのでしょうか。販売店担当者は次のように話します。

「シエンタは幅広いお客様にご購入いただいていますが、中でも最も多いのは30代のご家族のお客様です。

特に、小学生や未就学児のお子様がいらっしゃるご家族で、『将来子供が大きくなった時にも余裕を持って乗ることが出来るミニバンが欲しい』というニーズがあり、長く乗ることを想定して購入されるお客様が多い印象です」

子育て世代の購入例が中心にある一方で、別の用途での需要も一定数あると担当者は続けます。

「ほかにも、営業車として仕事で使用するという法人のお客様も一定数いらっしゃいます。先日ご購入いただいたのは不動産のお仕事をされているという20代男性の方でした。

『職業上、お客様を内見に送迎することが多く、特にご家族で内見を希望される場合に、多いときには4人で内見されることもあるので価格も抑えられつつ、広々とした車内で余裕を持って送迎できるシエンタが良い』とお褒めの言葉を頂きました」

ファミリー層を中心に支持を集める一方で、営業車など法人用途でも選ばれるなど、シエンタは幅広いニーズに対応しています。大きすぎず小さすぎない絶妙なサイズ感と、使い勝手の良さが、多くのユーザーから支持を集める理由となっているようです。