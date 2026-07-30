元ブラジル代表のネト氏が番組で痛烈批判した

ブラジル1部サントスに所属するFWネイマールがブラジル代表引退を示唆した発言を受け、元同国代表のネト氏が痛烈な批判を浴びせている。

米スポーツ専門局「ESPN」ブラジル版が報じた。

サントスは現地時間7月29日、コパ・スダメリカーナでベネズエラのUCVと対戦し、4-2で勝利を収めた。この試合後、ミックスゾーンで取材に応じたネイマールは、今後のブラジル代表での活動について問われ、復帰する意思がないことを明かした。

記事では、背番号10を背負うスター選手の発言を紹介している。ネイマールは「代表での私の時間はもう終わった。歴史を作り、とても幸せだった。血も命も捧げ、常にセレソンのために戦い、奮闘してきたが、今はもう望んでいない」と語り、代表への思いに区切りをつけたことを明かしている。

しかし、この発言が思わぬ波紋を呼んでいる。元ブラジル代表で、現在は番組のプレゼンターを務めるネト氏は自身の番組内でネイマールの発言を真っ向から否定し、「もう望んでいないと思うだと？ スポンサーやブラジルサッカー連盟（CBF）を牛耳る連中の押し付けがない限りな。これは恥ずべきことだ」と激怒している。

さらにネト氏は「恥ずかしいよ……『もう行かないと思う。命を捧げた』だと。どんな命を捧げたんだ？ どんなタイトルを勝ち取った？ ワールドカップでどんなタイトルを争った？ お前は9ゴールだ。1大会で2ゴール。1大会で2ゴールだ。恥ずかしいよ」と指摘し、代表での実績を厳しく非難している。

かつてコリンチャンスなどで活躍した同氏は、ネイマールの代表チームでのパフォーマンスに対する批判をさらに強め、次のように語っている。

「決勝でどんなゴールを決めた？ ゼロだ。準々決勝のクロアチア戦で1ゴールあるだけだ。エンバペを見ろ、メッシを見ろ。それなのにネイマールには『もう行かないと思う』なんて物語が作られる。並外れた選手だったことは誰も否定しない。だが代表では、お前は歴史上最悪のアタッカーの1人だ。歴史上最悪の1人だ」

ネト氏からネイマールへの批判はこれが初めてではなく、両者の間ではこれまでも度々メディアを通じて舌戦が繰り広げられてきた。代表チームでの一時代を築いたアタッカーの決断は、今後も現地で大きな議論を呼ぶことになりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）