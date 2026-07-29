「株は長期で見なあかん」4年で10倍になった実績

田端信太郎が絶賛する「おにや」の才能とは？「人生の分散投資できてる」賢さとピエロを演じる手腕

「オフィスより良いんだったらホテルにする」築63年の物件を急遽用途変更した驚きの舞台裏に密着

田端信太郎が横浜FGの社外取選任に「アホかと」激怒！馬渕磨理子氏の適格性を問う公開質問状を送付

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「愛と誠のアクティビスト投資家」個人投資家の立場から、株式投資という最高にエキサイティングな知的ゲームの楽しみと喜び、そして苦しみと恐ろしさを動画で、喜怒哀楽を込めて熱弁していきます！