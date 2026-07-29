「NVIDIAみたいな株を見つけないと無理」は嘘？王道銘柄で狙うテンバガーの現実
YouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」が、「三菱UFJをガチホしてまさかのテンバガー！？」と題した動画を公開した。動画では、出演者が三菱UFJフィナンシャル・グループの株価推移について触れ、長期投資の重要性やテンバガー（株価10倍）達成の現実的なアプローチについて熱弁を振るっている。
動画の冒頭、現在の三菱UFJ株が相場的に何合目にあたるのかという問いに対し、出演者は「まだまだやろ。多分わし5000円ぐらいまで持つで」と強気な見立てを披露。同社の株価チャートを示しつつ、「長期で見たら4年で10倍になってますよ」「380円だった昔」と過去の株価水準を振り返り、目先の値動きに一喜一憂せず「だから株は長期で見なあかんねやって」と力説した。
さらに、今後の展望についても「ここで終わりじゃないからね」と指摘する。現在の株価上昇の背景を踏まえつつ、「必ず金利はいつかは上がる時が来るって信じて持ち続ける」と、マクロ経済の動向を見据えた自身の投資スタンスを語った。実際に2020年から同社株を「ガチホ（長期保有）」し続けているといい、取得単価400円からの劇的な株価上昇により「テンバガーや！」と喜びをあらわにしている。
最後に、一般の投資家が抱きがちな「テンバガー」へのハードルの高さについて言及。「みんななんかすごいNVIDIAみたいな株を見つけないとテンバガー無理って思ってる」と、世間の思い込みを指摘する。その上で、「三菱UFJ持ってたってテンバガーなったっていうすごい話ですよ」と力強く語り、動画を締めくくった。誰もが知る王道の金融銘柄であっても、信念を持った長期保有によって圧倒的なリターンを得られる可能性を示唆する、投資家にとって示唆に富む内容となっている。
動画の冒頭、現在の三菱UFJ株が相場的に何合目にあたるのかという問いに対し、出演者は「まだまだやろ。多分わし5000円ぐらいまで持つで」と強気な見立てを披露。同社の株価チャートを示しつつ、「長期で見たら4年で10倍になってますよ」「380円だった昔」と過去の株価水準を振り返り、目先の値動きに一喜一憂せず「だから株は長期で見なあかんねやって」と力説した。
さらに、今後の展望についても「ここで終わりじゃないからね」と指摘する。現在の株価上昇の背景を踏まえつつ、「必ず金利はいつかは上がる時が来るって信じて持ち続ける」と、マクロ経済の動向を見据えた自身の投資スタンスを語った。実際に2020年から同社株を「ガチホ（長期保有）」し続けているといい、取得単価400円からの劇的な株価上昇により「テンバガーや！」と喜びをあらわにしている。
最後に、一般の投資家が抱きがちな「テンバガー」へのハードルの高さについて言及。「みんななんかすごいNVIDIAみたいな株を見つけないとテンバガー無理って思ってる」と、世間の思い込みを指摘する。その上で、「三菱UFJ持ってたってテンバガーなったっていうすごい話ですよ」と力強く語り、動画を締めくくった。誰もが知る王道の金融銘柄であっても、信念を持った長期保有によって圧倒的なリターンを得られる可能性を示唆する、投資家にとって示唆に富む内容となっている。
YouTubeの動画内容
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