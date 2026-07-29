YouTubeチャンネル「田端大学　投資学部」が、「三菱UFJをガチホしてまさかのテンバガー！？」と題した動画を公開した。動画では、出演者が三菱UFJフィナンシャル・グループの株価推移について触れ、長期投資の重要性やテンバガー（株価10倍）達成の現実的なアプローチについて熱弁を振るっている。

動画の冒頭、現在の三菱UFJ株が相場的に何合目にあたるのかという問いに対し、出演者は「まだまだやろ。多分わし5000円ぐらいまで持つで」と強気な見立てを披露。同社の株価チャートを示しつつ、「長期で見たら4年で10倍になってますよ」「380円だった昔」と過去の株価水準を振り返り、目先の値動きに一喜一憂せず「だから株は長期で見なあかんねやって」と力説した。

さらに、今後の展望についても「ここで終わりじゃないからね」と指摘する。現在の株価上昇の背景を踏まえつつ、「必ず金利はいつかは上がる時が来るって信じて持ち続ける」と、マクロ経済の動向を見据えた自身の投資スタンスを語った。実際に2020年から同社株を「ガチホ（長期保有）」し続けているといい、取得単価400円からの劇的な株価上昇により「テンバガーや！」と喜びをあらわにしている。

最後に、一般の投資家が抱きがちな「テンバガー」へのハードルの高さについて言及。「みんななんかすごいNVIDIAみたいな株を見つけないとテンバガー無理って思ってる」と、世間の思い込みを指摘する。その上で、「三菱UFJ持ってたってテンバガーなったっていうすごい話ですよ」と力強く語り、動画を締めくくった。誰もが知る王道の金融銘柄であっても、信念を持った長期保有によって圧倒的なリターンを得られる可能性を示唆する、投資家にとって示唆に富む内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

三菱UFJ株は今何合目？相場的な見立て
00:06

「株は長期で見なあかん」4年で10倍になった実績
00:17

金利上昇を見据えた投資スタンスとガチホの成果
00:29

NVIDIAだけじゃない！三菱UFJでもテンバガーになるという現実

関連記事

田端信太郎が横浜FGの社外取選任に「アホかと」激怒！馬渕磨理子氏の適格性を問う公開質問状を送付

田端信太郎が横浜FGの社外取選任に「アホかと」激怒！馬渕磨理子氏の適格性を問う公開質問状を送付

 「オフィスより良いんだったらホテルにする」築63年の物件を急遽用途変更した驚きの舞台裏に密着

「オフィスより良いんだったらホテルにする」築63年の物件を急遽用途変更した驚きの舞台裏に密着

 田端信太郎が絶賛する「おにや」の才能とは？「人生の分散投資できてる」賢さとピエロを演じる手腕

田端信太郎が絶賛する「おにや」の才能とは？「人生の分散投資できてる」賢さとピエロを演じる手腕
もっと見る

チャンネル情報

田端大学　投資学部_icon

田端大学　投資学部

YouTube チャンネル登録者数 28.60万人 708 本の動画
「愛と誠のアクティビスト投資家」個人投資家の立場から、株式投資という最高にエキサイティングな知的ゲームの楽しみと喜び、そして苦しみと恐ろしさを動画で、喜怒哀楽を込めて熱弁していきます！
youtube.com/channel/UC7sEB_ylMuHJD4TjF4Ag1nw YouTube