日本サッカー協会(JFA)は24日、都内で会見を開き、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で日本代表をベスト16に導き、約半年の続投が正式決定した森保一監督（57）、宮本恒靖会長（49）、山本昌邦技術委員長（68）が登壇した。会見の中で、大岩剛氏（54）を後任に選出した理由について「現時点で最適と考える判断」と述べた。

森保氏の任期は来年1〜2月のアジア杯サウジアラビア大会までで、異例の短期契約となる。来年3月からは28年ロサンゼルス五輪を目指すU―21日本代表監督の大岩氏がA代表を兼任する。

宮本氏は、監督のバトンタッチについて「日本代表がこれまで積み上げてきたものを変えることが目的ではありません」と主張。日本サッカー界について森保監督のもとで大きな成長を遂げ「世界の強豪と互角に戦えるようになった」と評価し、森保監督が初就任した2018年のFIFAランキング50位から、今年は17位まで上がったことを受け「日本サッカーは確実に成長・前身している」と述べた。

その上で、宮本会長は新体制のテーマに「継承と進化」を掲げ、大岩氏の起用について「これまでの実績と成果によって、その適性を示してくれている」と評価。アンダーカテゴリーからの育成・強化や世代交代への取り組み、国際大会での経験、日本サッカーへの深い理解を挙げ、「我々の方針を体現できる人物であると決断した」と選任理由を説明した。

また、「ワールドカップで過去最高の成績を結果を出すために必要なのは、継続であり、進化であり、躍進だと思います」と強調し、「その未来を実現するための大きな決断だった」と今回の体制づくりの意義を語った。

さらに山本委員長は、「サッカーは常に進化と変化が求められるスポーツだと思っています。その時々において日本サッカーがどうあるべきかを考え続ける必要がある」と指摘。監督選考にあたっては、これまでの成果や課題に加え、4年後、さらにその先まで見据えて議論を重ねたと明かし、「現時点で最適と考える判断をした」と説明した。

最後に、「もちろんさまざまな意見があることは承知しているが、我々が大切にしているのは、我々の理念を実現し、日本サッカーのためにこれからも挑戦を続けること。世界中のみなさんから愛され続けるチームであることが大事だと思っています」と述べ、今回の決定への理解を求めた。

また、大岩氏について「年内はアジア大会を含めた五輪代表の活動に専念してもらいたい」とした上で、兼任の大変さに理解を示し「兼任のメリットも大きくあります」と強調。「1999年のワールドユースに出場した選手たちが、わずか3年後の2002年W杯で初戦勝利に貢献した。世界で勝つためには、それくらいのスピード感で育成と強化を進めてほしい」と、小野伸二氏や稲本潤一氏らの世代を引き合いに期待を示した。

さらに「できないことを探すより、できることをやっていく。大岩監督には大きな負担を背負ってもらうことになるが、我々も全力でサポートしていく」と力強く語った。

大岩氏は1972年6月23日、静岡県清水市（現静岡市清水区）生まれ。清水商（現清水桜が丘高）、筑波大を経て1995年に名古屋へ入団し、磐田を経て2003年に鹿島へ移籍。Jリーグ初の3連覇を経験し、日本代表として国際Aマッチ3試合に出場した。2011年の現役引退後は鹿島のコーチ、監督を歴任し、2018年にはAFCチャンピオンズリーグ（ACL）初制覇に導いた。U―23日本代表監督として臨んだ2024年パリ五輪は8強入り。U―23アジア杯では2024、2026年大会を連覇するなど、育成と強化の両面で実績を残している。