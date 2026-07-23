¥Ù¥Ã¥Ä¤ò½±¤Ã¤¿¡È´íµ¡¡É¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¡×¡¡ÊÆµ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤¿¾×·â¡ÄÅ¾ÅÝ¤Ç»×¤ï¤º¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿¡×
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡Ö¥Ò¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 9¡¼5 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÅö¤¿¤ê½ê¤¬°¤±¤ì¤Ð¡ÈÂç²ø²æ¡É¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¡£9-5¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç½øÈ×¤Î2²ó¤Ë¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤¬¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬Êü¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Æ¬ÉôÉÕ¶á¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Î°ìÉô¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î²ø²æ¤Ï²óÈò¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë´Ö°ìÈ±¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â»×¤ï¤ºÌÜ¤òÊ¤¤¦¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¾ìÌÌ¤Ï2²ó¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¹¶·âÃæ¤ËË¬¤ì¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥È1-1¤«¤é¤Î3µåÌÜ¤ËÈ¿±þ¡£»ß¤á¤¿¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤ê¡¢ÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥Ê¡¼À¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢»°ÎÝÂ¦¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥ÁÊý¸þ¤ØÈô¤ó¤À¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤À¡£±Ô¤¤ÂÇµå¤ÏÆ¬ÉôÉÕ¶á¤ò½±¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ÏÈ¿¼ÍÅª¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢ÂÎ¤Ë¤ÏÅö¤¿¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎºÇ°¤Î»öÂÖ¤ÏÌÈ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°ìÀÆÊóÆ»¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¹¬¤¤¤Ë¤âÈà¡Ê¥Ù¥Ã¥Ä¡Ë¤ÏÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Èà¤Î¸µ¤ØµÞ¤¤¤Ç¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡×¤ÈÈ¯¿®¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤âX¤Ç¡Ö¤¿¤Ã¤¿º£¡¢¥Ò¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤âX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¡£¥Þ¥ó¥·¡¼¤ÎÊü¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¦¥ë¡Ê¤ÎÂÇµå¡Ë¤¬¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Èà¤ÏÌµ»ö¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤À¡×¤È¶ÛÇ÷¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤Ëµ¤·¤¿¡£
¡È´í¸±µå¡É¤òÊü¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¡¼¤ÏÂÇÀÊ¤ÇÊòÁ³¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à¥Ù¥Ã¥Ä¤ò¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¸«¼é¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë20¹æ2¥é¥ó¡£Å¨ÃÏ¤Ç²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¥Þ¥ó¥·¡¼¤ò¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¾Ð´é¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë