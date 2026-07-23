ÂçÃ«æÆÊ¿¤âº¤ÏÇ¡©ÈóÇäÉÊ¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¥·¥å¡¼¥º¡×¤Î¥Ë¥»¥â¥Î¤¬LA¤ÇÎ®ÄÌ¡Ä·Ù»¡½ÐÆ°¤Ç¶È¼ÔÅ¦È¯¤ÎÂçÁûÆ°¤Ë
7·î22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë1ÈÖDH¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê32¡Ë¡£1°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤âÏ¢ÇÔ¤ò2¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤éÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¤¹¤ë¤â¡¢6·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº¸¤Ò¤¶¤Î±ê¾É¤¬È¯³Ð¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤«¤é¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ò²óÈò¤·¡¢¸åÈ¾Àï¤âÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ò²óÈò¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤ë¡È¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤¬¡¢¸½ÃÏ¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£
¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤À¡£ÂçÃ«¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¼Ò¤¬À½ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊ£¿ô¤¢¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¤¦¤Á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢2025Ç¯3·î¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬±¦Â¤ÎÎ¢¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¡£ÈóÇäÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¼Ò¤ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µåÃÄ¤Ë1Àé·ï°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃíÌÜ¤Ö¤ê¤ËÊØ¾è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î6·î¤´¤í¤Ëµ¶Êª¤¬½Ð²ó¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¿¥¦¥ó¤Ë¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢µ¶Êª¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¥·¥å¡¼¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£1Â185¥É¥ë¡ÊÌó3Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°Çä¡£¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¼¡²óÆþ²ÙÍ½Äê¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ø¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍ½Ìó¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¤·¤«¤·¡¢µ¶Êª¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÎ®ÄÌ¤òÁ°¤Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Î¼ê¤¬¤ª¤è¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î7·î11Æü¤ËÁÜº÷¤¬Æþ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÈÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿ôÌ¾¤¬¸¡µó¤µ¤ì¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï·ÏÎó¤Î2Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤á¡¢¸½ºßÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¶Êª¤ÎÈÎÇä¤ò¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¼Ò¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¹ðÈ¯¤Ë»ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Í½Ìó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÉô¤ÎµÒ¤Ë¤â¡¢»ö¾ð¤òÄ°¼è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·Ù»¡¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¿Íµ¤¤¬¾·¤¤¤¿»×¤ï¤Ì»ö·ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¶Êª¤ÎÎ®ÄÌ³ÈÂç¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¿©¤¤»ß¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
ËÜÊª¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÍú¤¯ÂçÃ«¤Ë¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤â¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡½¡½¡£