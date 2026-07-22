¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Îµî½¢¡¢ÌÀÆüÈ¯É½¤Ø¡Ä»³ËÜ°Ñ°÷Ä¹¡ÖÌÀÆü¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç²ñÄ¹¤¬À°¤¨¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¡×¡¡JFAµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤ÇWÇÕ¥Ù¥¹¥È32¤ò¸¡¾Ú
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï22Æü¡¢2026Ç¯ÅÙÂè3²óµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤ò³«ºÅ¡£½ªÎ»¸å¡¢»³ËÜ¾»Ë®µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»³ËÜ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬Á´ÂÎ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö³èÀ²½¤·¤¿¤¤¤¤²ñµÄ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñµÄ¤Ç¤ÏFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¤Î¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¹ñ¤È¤ÎÈæ³Ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¸½ºßÃÏ¤òÊ¬ÀÏ¡£º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÁ´4»î¹ç¤ÇÆÀÅÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¼ý³Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÆÃ¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ëÎÌ¤ä´ó¤»¤ë²ó¿ô¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤¿¤«¤É¤¦¤«¡£Ã¥¤¤ÀÚ¤ë²ó¿ô¤Ç¤Ï²¼²ó¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬µó¤¬¤ê¡ÖÃ¥¤Ã¤Æ¤«¤é¸úÎ¨ÎÉ¤¯¤Ä¤Ê¤²¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ÎÂç²ñÁí³ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ïµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Ç¸ÄÊÌÌÌÃÌ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µÄÏÀ¤Î·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö·ÑÂ³¤ÈÀ®Ä¹¤¬Âç»ö¡£Êâ¤ß¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç°ìÃ×¡£º£Âç²ñ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ´ÆÆÄ¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Î¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥¹¥«¥í¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½´ÆÆÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢AÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òµó¤²¡¢¡ÖÁª¼ê¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¥×¥ì¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î²¼¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÀâÌÀ¡£AÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤¿»ØÆ³¼Ô¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÏÀ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë°ì¿Í¤Ê¤Î¤¬¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤À¡£¸½ºß¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬Åìµþ¸ÞÎØÀ¤Âå¤Ç»ØÆ³¤·¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÂÐÏÃ¤ò¤·¡¢Áª¼ê¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×É¾²Á¤·¤¿¡£2030Ç¯Âç²ñ¤Ø¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Îµî½¢¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌÀÆü23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ÎÍý»ö²ñ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»³ËÜ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¥×¥í¥»¥¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç²ñÄ¹¤¬À°¤¨¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Öµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ·è¤á¤ë¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÍý»ö²ñ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ°Íý¤·¤Æ¾µÇ§¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö·èÄêµ¡´Ø¤Ï¡Êµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ËÌÀÆü¤ÎÍý»ö²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ñÄ¹¤¬À°¤¨¤Æ¡ÊÍý»ö¤Î¡Ë³§¤µ¤ó¤Ë¾µÇ§¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡²ñµÄ¤Ç¤ÏFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¤Î¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¹ñ¤È¤ÎÈæ³Ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¸½ºßÃÏ¤òÊ¬ÀÏ¡£º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÁ´4»î¹ç¤ÇÆÀÅÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¼ý³Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÆÃ¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ëÎÌ¤ä´ó¤»¤ë²ó¿ô¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤¿¤«¤É¤¦¤«¡£Ã¥¤¤ÀÚ¤ë²ó¿ô¤Ç¤Ï²¼²ó¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬µó¤¬¤ê¡ÖÃ¥¤Ã¤Æ¤«¤é¸úÎ¨ÎÉ¤¯¤Ä¤Ê¤²¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ÎÂç²ñÁí³ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ïµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Ç¸ÄÊÌÌÌÃÌ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÏÀ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë°ì¿Í¤Ê¤Î¤¬¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤À¡£¸½ºß¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬Åìµþ¸ÞÎØÀ¤Âå¤Ç»ØÆ³¤·¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÂÐÏÃ¤ò¤·¡¢Áª¼ê¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×É¾²Á¤·¤¿¡£2030Ç¯Âç²ñ¤Ø¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Îµî½¢¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌÀÆü23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ÎÍý»ö²ñ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»³ËÜ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¥×¥í¥»¥¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç²ñÄ¹¤¬À°¤¨¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Öµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ·è¤á¤ë¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÍý»ö²ñ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ°Íý¤·¤Æ¾µÇ§¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö·èÄêµ¡´Ø¤Ï¡Êµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ËÌÀÆü¤ÎÍý»ö²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ñÄ¹¤¬À°¤¨¤Æ¡ÊÍý»ö¤Î¡Ë³§¤µ¤ó¤Ë¾µÇ§¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È¤·¤¿¡£